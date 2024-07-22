  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem AK Parti'de tüm gözler MKYK'da! Değişim devam edecek mi?

AK Parti'de tüm gözler MKYK'da! Değişim devam edecek mi?

31 Mart yerel seçimlerinin ardından sık sık kurmaylarıyla bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçmenin verdiği mesajı aldıklarını ifade ederken gerek parti içinde gerekse parti dışında yapılan anket çalışmalarını ve kapsamlı analizleri de inceliyor. Partide şimdi gözler yarın toplanacak olan MKYK toplantısına çevrildi.

SABAH
AK Parti’de tüm gözler MKYK’da! Değişim devam edecek mi?

Değişimin işaret fişeği il başkanları ile başladı, iki kabine üyesi ile devam etti. AK Parti'deki değişim için tüm gözler 23 Temmuz'da yapılacak MKYK toplantısına çevrilmiş durumda. Kulislerde, MKYK toplantısından sonra bazı genel başkan yardımcılarında bayrak değişiminin olacağı ifade ediliyor.

SİSTEMLİ ÇALIŞMA

Başkan Erdoğan, 31 Mart sonrası atacağı her adımı yol arkadaşları ile birlikte tartıştı, yeni yol haritasını belirlemek için toplantılar düzenledi. AK Parti, eylülde yapılacak olan olağan kongre sürecine kadar sistemli bir hazırlık dönemi yönetiyor. Seçimlerden sonra Batman ve Rize il başkanları ile başlayan değişim süreci il ve ilçe başkanlıkları ile devam etti.

Erdoğan, son MYK toplantısında, "2 bakan ve 7 il başkanı ile değişim sürecine dair başlangıç yaptık. Kimseyi kırmadan, dökmeden gerektiği zaman bayrak değişimi devam edecek. Bayrak değişimine gitmeyi planladığımız iller var" ifadelerini kullanmıştı.

Gözler salı günü toplanacak MKYK toplantısına çevrilirken, parti kulislerinde, 23 Temmuz'da yapılacak MKYK toplantısında, bazı genel başkan yardımcılarının görevden alınacağı belirtiliyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA