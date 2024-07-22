Başkan Erdoğan’dan yeni emeklilik sistemi mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı kutlama programına katılmak üzere gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'dan dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. "Emeklilik sisteminde yeni düzenleme olacak mı?" sorusuna yanıt veren Başkan Erdoğan, yeni yasama döneminde bu konunun gündeme alınacağını ifade etti. "Emeklilerimizi enflasyona ezdirmemek için azami gayret gösteriyor, elimizden gelenin daha fazlasını imkanlar nispetinde yapıyoruz" diyen Başkan Erdoğan, yeni yasama döneminde bu konunun gündeme alınacağını belirtti.

'KONUYU ÖLÇÜYORUZ, BİÇİYORUZ'

Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Bizler emeklilerimizin de daima yanındayız. Eldeki imkanlar dahilinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Engelleri aşmayı kendimize şiar edinmiş bir iktidar olarak sürekli tüm vatandaşlarımızın refahını artırmak için sürekli yeni yol haritaları oluşturuyoruz. Grup Başkanımız Abdullah Güler gerekli açıklamaları yaptı. En düşük emekli maaşının 12 bin 500 lira olacağını açıkladı. Bütün bunlara rağmen muhalefet düşünmeden, görüşmeden "asgari ücret 17 bin" diyor. Bunların sırtında maalesef küfe yok. Biz ölçüyoruz, biçiyoruz. Nasıl bu işi ekonomik dengeleri bozmayacak biçimde götürürüz, bakıyoruz. Yeni yasama döneminde inşallah bu konuyu gündeme alacağız."

GARANTÖR DEVLET TÜRKİYE

Türkiye ile KKTC arasındaki sarsılmaz bağların bir kez daha vurgulandığını dile getiren Başkan Erdoğan, bundan 50 sene önce olduğu gibi bugün de ana vatan ve garantör devlet olarak Kıbrıs Türkü'nün yanında olduklarını ifade etti. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın açıklamalarının Türk-Yunan ilişkilerini tekrar soğutma noktasına getirebilecek düzeyde olup olmadığının sorulması üzerine Başkan Erdoğan, "Son NATO zirvesinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile konuştum. Herhalde birbirimizi rahatsız edecek herhangi bir açıklama yapmayız, dedim. O da benim gibi düşündüğünü söyledi. Fakat Savunma Bakanı Nikos Dendias ne yazık ki farklı bir havada, ileri geri açıklamalar yaptı. Sayın Miçotakis'in, bakanına haddini bildirmesi lazım" diye konuştu.

YENİ BİR DOĞALGAZ GEMİSİ

"GÜNEY Kıbrıs'ı İsrail'in lojistik üs olarak kullandığına dönük haberler çıkıyor. Bu tür gelişme konusunda Türkiye hangi adımlara atmayı düşünür" soruları üzerine Başkan Erdoğan, şu görüşleri paylaştı: "Türkiye gerektiği zamanda gereken adımları atar. İsrail'in katliamına ortak olmak ne Rumlara ne Yunanistan'a fayda sağlar. Gerekirse deniz üssü ve deniz yapılarını kuzeyde yaparız. Bizim de denizimiz var. Yeni bir doğal gaz gemisi alıyoruz. Sakarya Gaz Sahası'ndaki gaz üretiminde kullanılacak. Yaklaşık 2 ay sonra Türkiye'de olacak. 300 metre boyunda 58 metre genişliğinde. 5 milyon hane halkına yetecek kadar doğal gazı üretecek bu platform belki orada 15-20 yıl kalacak. Adeta bir üs gibi. O üssü gördükleri zaman yeter onlara."

TERÖRLE MÜCADELE SONUNA KADAR SÜRECEK

KONUŞMASINDA teröre de değinen Başkan Erdoğan, terörle mücadelenin bir matematik olayı olmadığını belirterek, "Örneğin Pençe Kilit Harekat bölgesinde Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan kardeşimiz yaralandı. 15 gün yaralı olarak kaldı ve maalesef şehit oldu. Bunların hepsinin intikamını alıyoruz. Faturayı çok ağır ödüyorlar, ödemeye de devam edecekler. Terörle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Önünde sonunda kazanan inşallah yine biz olacağız" diye konuştu.

'İSRAİL YAPTIKLARININ CEZASINI ÇEKMELİ'

BAŞKAN Erdoğan, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail'in Filistin topraklarını işgal ettiğine yönelik kararına ilişkin ise, "Umarım bu karar ve bundan önce alınan ve İsrail tarafından uygulanmayan kararlar uluslararası toplumda bir uyanışı beraberinde getirir. İsrail yaptıklabir rının cezasını çekmeli, bu ceza bir daha kimsenin böylesi bir zulmü aklından geçirememesini sağlayacak kadar ibretlik olmalıdır. Umarım bu karar ve bundan önce alınan ve İsrail tarafından uygulanmayan kararlar uluslararası toplumda bir uyanışı beraberinde getirir. Bu zulmü sona erdirmek için ABD yönetiminin İsrail'e baskı mek yöneyapması, katil Netanyahu'ya ve beraberindekilere verdiği desteği çekmesi şarttır" dedi.

'DAHA İYİSİNİ YAPACAK, DAHA İLERİ GİDECEĞİZ'

KIZILELMANIN devreye girişinin bazı çevreleri çıldırtacağını belirten Başkan Erdoğan, "Biz Amerika'daki seçimin neticesiyle ne gibi adımlar atılabilir ayrıca göreceğiz ama ibre Türkiye'nin lehine dönüyor, bundan dolayı huzur içindeyim. Kendi uçağımızı yapıyoruz, uydumuzu uzaya yolladık. Daha iyisini yapacak, daha ileri gideceğiz" dedi.

'SAYIN TRUMP İLE SUİKAST GİRİŞİMİNİ KONUŞTUM'

ABD'DEKİ başkanlık seçimlerinin sonucunda Türkiye- ABD ilişkilerinin daha iyi olmasını bekleyip beklemediği sorulan Başkan Erdoğan, şu yanıtı verdi: "Bu konuya şimdi girmem pek doğru olmaz. Sayın Trump ile kendisine yapılan suikast girişimini konuştum. Kendilerini alçakça saldırı karşısında demokrasinin yanında durmaları nedeniyle tebrik ettim."