Can dostunu terk edene 60 bin lira ceza

Türkiye'nin gündeminde yer alan başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemeler için çalışmalar sürüyor. Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediyor. Teklifin önemli başlıklar ise şöyle:

SİSTEME KAYIT OLACAK

Yerel yönetimler, gönüllü kuruluşlarla iş birliği içerisinde, sahipsiz hayvanların sahiplendirilinceye kadar bakılmaları için hayvan bakımevleri kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlayacak. Hayvan bakımevlerine alınan hayvanlardan rehabilite edilenler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak. Doğru ve güncel veri sağlanabilmesi amacıyla hayvan bakımevlerine alınan hayvanlar Tarım ve Orman Bakanlığı veri sistemine kaydedilecek. Saldırgan olan, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olan hayvanlara yerel yönetimlerce "ötanazi" yapılacak.

BAKIMEVİ KURULACAK

Sahiplendiği hayvanların bakımını ciddi şekilde ihmal eden ya da onlara ağrı, acı veya zarar veren kişilerin denetimle yetkili merci tarafından hayvan bulundurması yasak olacak ve hayvanlarına el konulacak. Caydırıcılığın sağlanması amacıyla hayvanın sahibi tarafından terk edilmesi kabahatine ilişkin idari para cezası hayvan başına 2 bin liradan 60 bin liraya çıkarılacak. Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 25 bini aşan belediyeler, sahipsiz veya güçten düşmüş ya da tehlike arz eden hayvanların korunması ve sahiplendirilinceye kadar bakımının yapılması ile rehabilitasyonunun sağlanması için hayvan bakımevleri kuracak.

İKİ YIL HAPİS CEZASI

Belirtilen kaynağı ayırmayan belediye başkanı ve meclis üyeleri ile ayrılan kaynağı hayvan bakımevi kurmak, sahipsiz hayvanları toplamak, rehabilite etmek veya sahiplendirilinceye kadar bakmak için harcamayan veya bu kaynağı başka amaçlar için sarf eden belediye başkanı ve belediye yetkililerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. Söz konusu belediyeler 31 Aralık 2028'e kadar belirtilen hayvan bakımevlerini kurmakla ve bakımevlerinin koşullarını iyileştirmekle yükümlü. Kedi ve köpek sahiplerinin, hayvanlarını 31 Aralık 2025'e kadar dijital kimliklendirmeyle kayıt altına aldırmaları zorunlu olacak.

'ONLARI KORUYABİLMEK EN ÖNEMLİ UNSUR'

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş da konuyla ilgili açıklamalar yaptı. "Hayvanları koruyabilmek en önemli unsurlarından birisi" diyen Elitaş, "Ama başıboş köpekler insan hayatında tehlike oluşturuluyorsa bunun kontrol altına alınması gerekir. Ötenazi başlığına tepki gösteriyorlar. Kanunda diyor ki toplanan sokak köpekleri sahiplendirilene kadar bir alanda toplanın kısırlaştırılır. Sahiplenilmeyen bütün köpekler uyutulacak diye bir şey yok. Başıboş köpeklerinin halk sağlığını tehdit eder noktaya geldiği zaman ötenazi uygulanacak. Böyle bir şeyi karar veren kurul ve kuruluşlar var. Artık bunun gereksiz tartışmadan ziyade komisyondan geçtikten sonra Genel Kurul'da kanunlaşması tarafındayım. Komisyonda evladı ölen, 10 yıl çocuğunu tedavi ettirecek babanın feryadı görmektense o milletvekilleri vicdanı sorumluluk hissederler" dedi.