Afrika’da Erdoğan ve Türkiye sevgisi yükseliyor

Atalarımız 'ALMA MAZLUMUN AHINI ÇIKAR AHESTE AHESTE' demişler.

Bu ne güzel, ne kadar anlamlı atasözü, haksızlığa uğrayan kişilerin çektikleri acıların ve dualarının sonunda haksızlık yapan kişilere geri döneceğini vurgular.

Mazlumun çektiği acılar ve içten yakarışlar, yapılan haksızlıkların bedelini zamanla ödettirir. Atasözü, insanlara haksızlık yapmaktan kaçınmaları gerektiğini ve adaletin er ya da geç yerini bulacağını hatırlatır. İşte bu atasözümüz bir daha gerçek oldu.

FRANSA NİJER'İN URANYUMUNA ÇÖKMÜŞTÜ

Afrıka'nın mazlum ülkesi NİJER HALKINI yıllarca sömüren, kanını içen emperyalist Fransa ve Amerika'yı ülkelerinden kovdu. Geçtiğimiz günlerde Nijer'i ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar'dan oluşan TÜRK HEYETİNİ candan kucakladı, bağrına bastı. Emperyalist İngiltere, Fransa, Hollanda Afrika'yı sömürdüler. Amerika 20'nci yüzyılda Afrika sömürgeciliğine katıldı. FRANSA, Nijer'i sömürgesi haline getirmişti. Nijer'in cetvelle sınırlarını çizdiler. Tarihi ve kültürel hassasiyetler gözetilmedi.

Ülke, 1960 yılında bağımsızlığını ilan ederek bir nebze kurtuldu.

Nihayet, geçen yıl Fransa'yı kovdular. Evet. Fransa uzun yıllar sömürdüğü ve sonrasında ise bağlarını koparmadığı Sahel ülkelerinden bir bir kovuluyor.

Orta Afrika Cumhuriyeti, Burkina Faso, Mali ve Nijer'den kovuldu.

Nijer, Fransa için oldukça önemli bir ülke. Fransa'nın uranyum zengini olan ancak yaklaşık 20 milyonluk nüfusuyla dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Nijer'de Fransız ordusu gücüyle sömürgecilik yapıyordu. Fransa, Nijer Niamey'deki üssünü Amerika ile ORTAK kullanıyordu.

NEDEN SEVİLİYOR?

Afrika Başkan Erdoğan-Türkiye'yi çok seviyor. Neden? Afrika ülkeleri Türkiye'nin bölge gücü olarak kazandıklarından da son derece mutlu. 2005 yılında Başkan Erdoğan tarafından başlatılan Afrika açılımı ile Afrıka ülkeleri Türkiye'yi çok sevmeye başladı.

Açılımının en temel kaynağı bir taraftan Türkiye'nin Afrika'da sahip olduğu o kültürel tarihsel birliğe içten saygısı, Afrika'nın çözümlerine katkı sunmada gösterdiği ilgi, diğer taraftan Afrika ülkeleri ile ikili ilişkiler geliştirmek; ticari, ekonomik, kültürel, siyasi alanlarda karşılıklı sağlıklı etkileşimler yaratmak, Erdoğan sevgisini arttırdı. Her şeyden önce Cumhurbaşkanımızın 'Dünya beşten büyüktür' söylemi ve bunu BM'de de net bir şekilde haykırması, bununla ilgili küresel gündem oluşturması Afrika ülkelerinde çok büyük bir takdir ile karşılanıyor.

Cumhurbaşkanımızın İslam ve Doğu dünyalarına yapılan baskı ve haksızlıkları bütün küresel platformlarda cesur bir şekilde dillendiriyor oluşu Afrika halklarında Cumhurbaşkanımıza dönük çok ciddi bir sempati oluşturuyor. Türkiye'nin mazlumların sesi olarak yükselmesi, bir bölge gücüne dönüşmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bunu temsil eden dünya lideri olarak ön plana çıkması Afrika'da liderler ve halklar düzeyinde DİKKATLE takip ediliyor.

Yakın ilgi ile izleniyor.

SÖMÜRGECİ RAHATSIZ

Türkiye, Afrika ülkeleri ile ilişki kurarken, Afrika'nın kalkınma süreci ile ilgili candan yatırımlara yönelirken, Afrika toplumlarının sorunlarını çözmeye yönelik çabalar gösterirken, başta İngiltere, Fransa, Amerika, Hollanda, Almanya, Belçika'yı çok rahatsız edıyor. Çünkü bu ülkeler için, Afrika'yı sömürü alanları olarak görüyorlardı. Başkan Erdoğan- Türkiye'de, 'Hayır Afrika sizin sömürü alanınız değil. Siz sömürgecisiniz.

İşte sizin sömürgeciliğiniz, sömürdüğünüz ülkeleri geri bıraktınız. Gelişmelerinin önünü kestiniz' diyordu.

SOMALİ GÜZEL ÖRNEK

Geçen yıl, ilk Türk savaş gemisinin Somali kıyılarına varmıştı.

Türkiye ile Somali arasında on yıl sürecek yeni savunma anlaşması yapmıştı. Bu gelişmeler, Türkiye'nin ülkede 10 yıl öncesine uzanan ve giderek artan Afrika ilgisine de işaret ediyordu.

Savaş gemisi limana yanaştığında, Türkiye'nin Somali Büyükelçisi Alper Aktaş, "Bu Somali ile dostluğumuzun, kardeşliğimizin ve paylaştığımız ortak vizyonun ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor" mesajını verdi.

2023 Şubat ayında Mogadişu ve Ankara arasında imzalanan savunma anlaşması ikili ilişkileri ve bölgenin istikrarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Türkiye, Somali'nin deniz sınırlarını korsanlığa karşı korumasına ve karada terörle mücadele etmesine yardımcı olacak.

Mart ayında iki ülke, Somali'nin kıyı şeridi boyunca açık denizde petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinde bulunmalarını sağlayacak bir başka anlaşma daha imzaladı. Gözlemciler, Türkiye'nin Somali ile ilişkisinin daha büyük bir planın parçası olduğunu ve Ankara'nın komşuları dışında jeopolitik alanda rol oynamayı hedeflediğini söylüyor.

Türkiye 2017'de Mogadişu'da Somali ordusu ve polisine eğitim veren en büyük denizaşırı askeri üssünü açtı. Ankara ayrıca yıllar içinde okullar, hastaneler ve altyapı inşa etti ve Somalililerin Türkiye'de eğitim görmeleri için burslar sağladı. Afrika Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı olan Timothy Walker, Somali-Türkiye savunma anlaşmasını Somali'nin egemenliğinin egemenliğini korumaya yardımcı bir anlaşma olarak değerlendirdı. Cumhurbaşkanı Mahmud, Somali donanmasının Türk halkının desteğiyle ülke sularının kontrolünü tamamen ele geçirmesinin uzun sürmeyeceğini söyledi.

Ankara'nın Kızıldeniz bölgesinde kilit bir rol oynamak istemesi nedeniyle Türkiye ile Somali arasındaki ilişkiler hızla gelişiyor.

SONUÇ

TÜRKİYE Afrika'nın mazlum ülkelerine açık ve net konuşuyor: "Batılı ülkeler sizi sömürdü. Biz buraya yatırım için geşdık. İhtiyacınız olan alanlara yatırım yapacağız. Birlikte başaracağız" diyor Başkan Erdoğan-Türkiye'nin sıcak ve candan sözlerini tamamlayan ortak çalışmalar ortaya çıktıkça, AFRİKA UYANDI.

Nijer, Fransa'yı, Amerika'yı kovdu. GERÇEK DOST VE KARDEŞ TÜRK HEYETİNİ BAĞRINA BASTI. TÜRKİYE HER ZAMAN YANLARINDA OLACAK.

GELECEĞE BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ. BAŞKAN ERDOĞAN'IN 'DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR' SÖZLERİ KÜRESEL VİCDANI CANLANDIRDI...