Örgütün bankasına milyonlar yatırmışlar

Kamuoyu tarafından "Babalar Grubu" davası olarak bilinen davada, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finansal açıdan destek sağladıkları iddiasıyla yargılanan iş insanları Ahmet Küçükbay, Şeref Sipahi, Abdullah Kavuk ve oğlu Metehan Kavuk hakkında Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararını vermiş ve cezaları onanmıştı.

YÜKLÜ MİKTARDA DESTEK

Örgüt adına faaliyet gösteren Finans kuruluşu Asya Katılım Bankasının 17-25 Aralık sürecinde yaşamış olduğu maddi krizin önlenmesi amacıyla bizzat örgüt lideri Fetullah Gülen'in talimatı doğrultusunda Sipahi ve Küçükbay'ın Asya Katılım Banka'sına yüklü miktarlarda maddi destek sağladığı, 2014 yılı Ocak Ağustos ve Eylül aylarında hesabında artış olduğunun tespit edilmişti.

'FETÖ'cü Babalar Grubu' olarak bilinen Ahmet Küçükbay, Abdullah Kavuk, Şeref Sipahi ve Yusuf Bekmezci gibi tanınmış iş adamlarının yargılandığı davada tutuklama kararları çıkmıştı. Yargıtay tarafından onanan kararlar doğrultusunda Ahmet Küçükbüy ve Şeref Sipahi'nin tekrar hapis yatacakları belirtildi.

22 KEZ ABD'YE GİTMİŞ

Yaklaşık 3,5 yıldır firari olarak arandığı dönemde yakalanarak tutuklanan Yusuf Bekmezci'nin FETÖ elebaşının İzmir'e ilk geldiği yıllarda örgütsel faaliyete başladığı ve o dönem örgütün sözde "idari heyeti"nin başında olduğu bilgisine ulaşıldı. Şüpheli Bekmezci'nin 22 kez ABD ve 50'ye yakın diğer ülkeler olmak üzere yurt dışına çıktığı belirlenirken, en son 2016 yılında seyahatlerinden birini ABD'ye gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı.

CANLI PARA KURYEYMİŞ

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen örgütsel bilgi, belge ve dokümanları toplayan Yusuf Bekmezci'nin örgütte "canlı kurye" olarak tabir edilen bir uygulamayla Bekmezci'nin giderken zaman zaman para sevkiyatı da yaptığı ve havalimanlarında aranmasının da o dönemlerde önlendiği tespit edildi.

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