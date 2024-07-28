Fulbright Bursu’nun arka planı

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ YAZDI

Aman gözden kaçmasın. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kontrolünde olmayan yabancı büyükelçiliklerin / başkonsoloslukların bünyesinde faaliyet gösteren yabancı okulların tezgahlarına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin neşter attı. Bu tezgaha atılan neşter bir süredir sessiz ve derinden sürüyordu. Şimdi bu konu giderek çok önemli gelişmelere zemin hazırlıyor.

Esas amaç büyükelçilikler ile başkonsolosluklarda çalışan çocuklar ile yabancı uyrukluların eğitim-öğrenim görmesi iken, yabancı büyükelçilikler 3 Mart 1924 tarihinde TBMM tarafından kabul edilen Tevhid-i Tedrisat (Öğrenim Birliği) yasasını açıkça ihlal ediyorlardı.

FLAKE KRİZ ÇIKARDI

Yabancı okullar olayının arka planına girmeden, bu önemli sorunla ilgili önceki gün ABD Büyükelçisi Flake isminin de öne çıktığı bir TV tartışması oldu. Benim de seyrettiğim programda, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile ABD Büyükelçisi Jeffrey Flake arasında yaşandığı iddia edilen olaya dair konuşmalar yapıldı.

Bir iddiaya göre ABD'li Büyükelçi Flake, MEB Bakanı Yusuf Tekin'e özel bir toplantıda rahatsız edici laflar etmiş. Süreç, ABD Elçisi Flake'ın, Türkiye'de verilen ABD destekli Fulbright Bursu'nun devam etmesini istemesiyle başladı.

Bakan Yusuf Tekin bu durumun devam etmemesi için talimat verince kriz çıktı. İddiaya göre ABD Büyükelçisi de bu konuyu görüşmek üzere Bakan Tekin'den randevu istese de görüşme gerçekleşmemiş.

ABD'li Büyükelçi de birkaç kişinin olduğu özel ortamda Bakan Yusuf Tekin'e hakaret eden laflar etmiş.

Konudan Bakan Yusuf Tekin'in de bilgisi var.

TEKİN'DEN NET UYARI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 3 gün önce, yabancı ülke okullarının yasal durumuna ilişkin, "Bu okullar, normal koşullarda mevzuatımızda yeri olmayan okullar.

Dolayısıyla mevzuat içerisine girerlerse eğitim öğretime devam edecekler, girmezlerse yok hükmündeler zaten" açıklamasını yaptı. Bakan Yusuf Tekin, yabancı okullarla ilgili bundan sonraki süreci değerlendirdi: "Bundan sonraki süreçte Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın, Milli Eğitim Temel Kanunu'nun, eğitimle ilgili yasal düzenlemelerimizin amir hükümleri doğrultusunda işlem yapıyoruz. Müzakere yapıp bahsi geçen okulları yasal sınırlar içerisinde eğitim öğretim vermeye davet ediyoruz." Tekin, bu okullarla ilgili nasıl işlem yapıldığına ilişkin soruya, "Bu okullar, normal koşullarda mevzuatımızda yeri olmayan okullar.

Dolayısıyla mevzuat içerisine girerlerse eğitim öğretime devam edecekler, girmezlerse zaten yok hükmündeler" yanıtını verdi. Tekin, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir yasal mevzuatımız var, bir de Anayasamızın 90. maddesi, yani uluslararası sözleşmelerle ilgili madde çerçevesinde ülkelerle yaptığımız uluslararası anlaşmalar var. Bu okulların hukuki statüye kavuşmaları için uluslararası sözleşme yapılması gerekiyor. Bahsi geçen ve yasal dayanağı olmayan 12 okulla ilgili, iki ülkenin karşılıklı anlaşabileceği uluslararası sözleşme zemininde yasal dayanak oluşmasını arzu ediyoruz." Konu hakkında ülkelerle görüşmelerin devam ettiğini belirten Tekin, yeni yasama dönemine yetişme ihtimalinin olmadığını söyledi.

Bakan Tekin, "Uluslararası sözleşme yapalım. Özellikle Avrupa'daki Türk vatandaşlarımızın çocuklarının eğitim öğretim alanında demokratik ve özgür biçimde kendi kültürlerini, ana dillerini öğrenebilecekleri zeminde uluslararası anlaşma yapmak için çaba sarf ediyoruz" ifadesini kullandı.

AZ BİLİNEN OKULLAR

Milli Eğitim Bakanlığı, denetiminde olmayan ve mevzuatımıza aykırı olarak faaliyette bulunan yabancı okullara yönelik bazı yeni uygulama planları yaptı.

Bakan Yusuf Tekin, bağımsız Türkiye'nin çok önemli bir sıkıntısına, yabancı okulların Türk Milli Eğitim müfredatına uymaları konusunda bir hazırlığa geçti. Bu hamleye yabancı okul yönetimleri haksız bir direnç gösterdiler. Bilindiği gibi, Ankara'daki Fransız, Alman, ABD Büyükelçiliklerinin bünyesinde çeşitli okullar var. Özellikle Fransa, Almanya ve ABD Büyükelçiliklerinin okullarında öğrenim gören öğrencilerin büyük bir çoğunluğu T.C. vatandaşıdır. Hali vakti yerinde olan vatandaşlarımız bağışlarla çocuklarını büyükelçiliklere bağlı olarak faaliyette bulunan okullara kaydettirmektedirler.

YÖK İLE ORTAK ÇALIŞMA

Mesela: Ankara'da Charles de Gaulle Lisesinde öğrenim gören öğrenciler 1 gün dahi Fransa'da yaşamamış olmalarına rağmen lise öğrencilerinin diploması Grenoble'dan gelmektedir. Grenoble'da bir gün dahi yaşamamış ve eğitim görmemiş bir öğrenciye Milli Eğitim Bakanlığı'nın, yurt dışındaki Eğitim Ataşeliklerimizin veya İl Milli Eğitim Müdürlüklerimizin denklik vermesi de fahiş bir hata ve gayri kanunidir. Yurt dışında yaşamamış ve öğrenim görmemiş öğrencilere yurt dışındaki liselerde eğitimöğretim görmüş gibi denklik verilmesi telafisi mümkün olmayan sıkıntıları da beraberinde getirmektedir.

İşte bu konuda, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK ile istişare ederek denklik konusunda YÖK'ün tecrübesinden istifade edilmesini değerlendirmekte.

SONUÇ

Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin, Tevhid- i Tedrisat Kanunu'na aykırılığı düzeltme, Anayasa'nın eşitlik ilkesine göre düzenleme yapma, YKS'ye giren 3,5 milyon gencin hakkının yenmemesi için yaptığı hazırlıklarda haklıdır. Bakan Yusuf Tekin'in stratejik eğitim hamlesinin başarılı olmasını diliyor, aziz milletimizin dualarını almakta olduğunu görüyorum. Bu konuda da, başlatılan algı operasyonlarına dikkat edilmeli. Özellikle yabancı servislerin ve batıya aklını kiraya vermiş içimizdeki etki ajanlarının huzuru bozmaya yönelik hareketlerine karşı dikkatle bakılmalıdır.