Başkan Erdoğan’ın mesajı küresel siyasete uyarıdır

Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın, hafta sonu memleketi Rize'ye ziyaretinde yaptığı açıklamalar, satır aralarında çok dikkat çekici mesajlar barındırıyor. Erdoğan Rize'de savunma sanayisinde Türkiye'nin geldiği noktaya dikkati çekti, Türkiye'nin çok güçlü olması durumunda İsrail'in Filistin'e yaptıklarını yapamayacağını belirterek, SİYONİST NETANYAHU VE ARKASINDAKİ ODAKLARA çok dikkati çeken bir jeopolitik mesaj (GİRERİZ) verdi: "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Sadece biz güçlü olmalıyız ki adımlarını atalım." Başkan Erdoğan'ın GİRERİZ jeopolitik vurgusunun altını çizmek durumundayız.

Erdoğan'ı KÜRESEL AKTÖR pozisyonuna taşıyan, siyaseten özel kılan ALTI özelliği var.

1) Küresel gelişmeleri iyi okuması, başarılı istihbarata dayanan öngörüleri, 2) FİKRİ TAKİP. PARADİGMALARI KOYUYOR VE TAKİP EDİYOR,

3) Yol gösterici ve çözüm odaklı oluşu, 4) Vesayet altına girmeyi kabul etmeyen kişilik, 5) Dönüştürücü ve reformcu siyaset tarzı, 6) Dinamik ve yoğun çalışma temposu eşliğinde projecilik, MİLLİ ve yerlilik.

28 TEMMUZ 2024. BU TARİHİ BİR KENARA NOT EDİNİZ. Başkan Erdoğan'ın Rize'den verdiği GİRERİZ mesajı, üzerinde çalışılarak, düşünülmüş, gelişmelerin nereye varacağı iyi hesaplanmış bir JEOPOLİTİK HAMLEDIR.

ERDOĞAN'IN FİKRİ TAKİP ÖZELLİĞİ VE CESUR DURUŞU

Lider olarak, Türk Devletler Birliği ve Müslüman dünyaya yakın ilgi duyuyor. Köprüleri inşa ediyor. Lider olarak dünyaya 360 DERECE BAKIYOR.

Geniş coğrafyaya hitap ediyor.

Türkiye, Kafkasya, Balkanlar, Batı ve Ortadoğu ülkelerinden çeşitli özellikler almakla beraber medeniyet birikimi ve Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasçısı bir ülke olarak özel bir öneme sahiptir. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik açılarını iyi değerlendirerek, yeni dünya düzeninde TÜRKİYE'Yİ MERKEZ ÜLKE konumuna taşımak istiyor.

Türkiye'nin proaktif bir dış politika sergilemesine öncülük etmesi, dünya barışına hizmet eden çalışmalar yapmış olması, Türkiye'nin bütün Türki cumhuriyetlere ve İslam ülkelerine destek sağlayan birleştirici yaklaşımlar sergilemesi, Türkiye dışındaki halkların da kendisine yakınlık duyması ve dünya liderleri içinde saygınlık kazanmış olması da onu küresel ölçekte lider yapan özellikleridir.

ERDOĞAN'IN MAYIS'TA YAPTIĞI İLK UYARI

TARİH 15 MAYIS 2024.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, "Sanmayın ki israil Gazze'de duracak.

Sanmayın ki Ramallah güvenlik içinde olacak. Bu azgın devlet, bu terör devleti, eğer durdurulmazsa 'vadedilmiş topraklar' hezeyanıyla gözünü er ya da geç Anadolu'ya dikecek" demişti.

Hitler'in, Yahudi soykırımını yaparken yalnız olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, o dönem Avrupa'daki çok sayıda ülkenin Hitler'i desteklediğini belirtmişti.

"Hitler, acımasızca katliam yaparken, soykırım yaparken, kendisini çok güçlü, çok kudretli, yenilmez hissediyordu.

Ne oldu? Kafasına bir kurşun sıktı, yanmış cesedi Almanya gibi harabeye dönmüş sığınağında bulundu" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetmişti:

"Aynı şekilde Bosna'da, Bosna Sırplarının lideri Mladic, Karadzic, Bosna'da kıyım yaparlarken Avrupa ve birçok ülke arkalarındaydı. Birleşmiş Milletlerin güya koruması altındaki Srebrenitsa'da soykırım yaparken dünyanın güçlü ülkeleri arkalarındaydı. Dünyanın gözü önünde 8 bin 372 Boşnak kardeşimizi şehit ettiler. Yenileceklerini asla düşünmüyorlardı.

Bir gün hesap vereceklerini hiç hesaba katmıyorlardı. Ne oldu?

Yakalandılar, mahkemeye çıktılar ve bir zamanların o kudretli politikacıları, o soykırımcı generalleri hesap verdiler, şimdi hapiste ölümü bekliyorlar. Er ya da geç, Gazze Kasabı Netanyahu'yu ve onunla birlikte Gazze'de soykırıma ortak olanları da unutmayın aynı akıbet bekliyor. Göreceksiniz, döktükleri her damla kanın hesabını mutlaka verecekler. Vahşice katlettikleri 35 bin Filistinlinin, yaralanan ve uzvunu kaybeden 80 bini aşkın Gazzelinin ahı bunların peşini asla bırakmayacak.

Biz de soykırımcıların hukuka hesap vermesi için enselerinde olacağız." Başkan Erdoğan'ın, 15 Mayıs ve 28 Temmuz uyarıları, FİKRİ TAKİP ÖZELLİĞİNİN EN SOMUT ÖRNEĞİDİR.

Son 10 YILDIR gerçekleştirdiği hamlelere bakınca, neler yapabileceği iyi anlaşılır. Erdoğan'ın siyaseten başarılı olması rastgele bir durum değil. Hiç bir başarı rastgele olmuyor. ERDOĞAN'IN GİRERİZ MESAJI, sadece siyonist Netanyahu'ya değil, onu şımartan Amerika, İngiltere, Avrupa'ya çünkü, SİYONİST Binyamin Netanyahu kaşınıyor. BM kararlarını tanımıyor. Bakınız, katil, savaş suçlusu, soykırımcı ABD kongresinde konuşturuldu, ayakta alkışlandı, ABD Başkanı Biden, yardımcısı Kamala Harris, Trump tarafından kucaklandı.

Bir KARA LEKEYE imza attılar. Erdoğan'ın derin mesajı, küresel siyaseti dalgalandırmıştır.

Küresel güçlerin beyinlerce, muhakkak değerlendirilecektir.

Çünkü Başkan Erdoğan, NATO ÜLKESİ TÜRKİYE'NİN CUMHURBAŞKANIDIR. MAĞDUR VE MASUM MÜSLÜMAN ÜLKELERİN GÜR SESİDİR.

Erdoğan'ın GİRERİZ DERİN MESAJI, Müslüman dünyanın küresel vicdanın sesidir.

SONUÇ

Başkan Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan aylardır haykırıyor. 'SOYKIRIMCI İSRAİL'İ ACİL DURDURUN.

YOKSA ORTADOĞU YANACAK. SAVAŞ GENİŞLEYECEK' DİYEREK TEHLİKEYİ NET VE AÇIK DİLE GETİRİYOR. Ortadoğu'da Gazze soykırımı ile savaş rüzgarları daha da sertleşiyor. Siyonist Netanyahu, kendi geleceğini kurtarmak için, Gazze'ye, Güney Lübnan'a, Yemen'e, Suriye'nin İsrail işgali altındaki Golan bölgesinde çoğunlukla Dürzi'lerin yaşadığı Mecdel Şems köyüne saldırıyor.

ORTADOĞU'da savaşın genişleme tehlikesi devam ederken, Başkan Erdoğan, GİRERİZ mesajı, siyonist Netanyahu'yu kucaklayanlara, gerekli mesajı vermektedir.

BAŞKAN ERDOĞAN TÜRKİYE'NİN RİZE DERİN MESAJI KÖPRÜDEN SON ÇIKIŞ UYARISIDIR. NOKTA