Belediye şirketleri borç batağında

Son günlerde gündemden düşmeyen belediyelerin SGK'ya olan prim borçlarıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Elde edilen verilere göre prim borçlarının belediyelerden daha çok belediye şirketlerine ait olduğu belirtildi.

1 MİLYAR TL'NİN ÜZERİNDE

Belediyelerin 96 milyar TL prim borcu bulunurken bu borcun 79 milyar TL'sinin belediye şirketlerine ait olduğu ortaya çıktı. SGK'ya en çok borcu bulunan ilk 20 belediyeden 16'sı CHP'li. İlk 50 belediyeden 39'u CHP'li. Türkiye'de ise mevcut 1402 belediyenin toplam borçları 96 Milyar TL. Ayrıca CHP'li 411 belediye var ve borçlarının toplamı 65 Milyar TL. Yani belediyelerin yüzde 29'u CHP'li olmasına rağmen borçların yüzde 68'i CHP'li belediyelere ait. SGK'ya toplam borcu 1 milyar TL üzerinde olan 14 belediyenin 11 tanesinin CHP'li olduğu bildirildi. Bu 14 belediyenin toplam borcu da 31 milyar. CHP'li olan 11 tanesinin borcu 26,6 milyar.

Vedat Işıkhan, SGK'ya prim borcu yüksek olan belediyelerin hangileri olduğunu açıklamış ve borçlarını ödemelerini istemişti.

DURUMLARI VAHİM

SGK borcu 1 milyar liranın üzerinde olan 6 ilçe var. Bu 6 ilçeden 5'i CHP belediyesi. SGK'ya borcu 500 milyonun üzerinde olan 26 ilçe var. Bu 26 ilçeden 24'ü de CHP'li. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, prim borçlarını açıklarken en çok borcu olan 5 belediyeyi açıklamıştı. Adana'da 8, Ankara'da 11, İstanbul'da 15, İzmir'de 10 ve Şişli'de 1 şirket SGK'ya 18 milyar 73 milyon 958 bin TL borçlu. Beş CHP'li belediyenin borcu 887 milyon 176 bin TL, Bağlı kuruluşların borcu ise 295 milyon 441 bin TL.

BAĞLI KURULUŞLAR

BEŞ belediye, bağlı kuruluşları ve şirketlerinin borçları ise şu şekilde açıklandı:

- ANKARA Büyükşehir Belediyesi: Kendi borcu 26.181.858 TL. Bağlı kuruluşların borcu 98.955.833 TL.

- İZMİR Büyükşehir Belediyesi: Kendi borcu 31.215.727 TL. Bağlı kuruluşlarının borcu 30.801.093 TL.

- İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi: Kendi borcu 62.993.975 TL. Bağlı kuruluşlarının borcu 121.305.665 TL.

- ADANA Büyükşehir Belediyesi: Kendi borcu 309.950.973 TL. Bağlı kuruluşlarının borcu 44.880.827 TL.

- ŞİŞLİ İlçe Belediyesi: Kendi borcu 457.807.342 TL. 1 şirketinin borcu ise 1.363.562.880 TL.