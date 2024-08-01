Bölge savaşının işaret fişeğini patlattılar

Katil, soykırımcı, savaş suçlusu siyonist Netanyahu, kan akıtmayı, masum canları katletmeyi sürdürüyor. 40 bin Gazze Filistinli'yi katleden, kana doymayan Netanyahu, "Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniye'yi Tahran'da ikamet ettiği özellikli mahalde hunhar suikast neticesinde şehit etti. Soykırımcı Netanyahu'nun Heniye'yi şehit etmesi, Ortadoğu'yu saran kaosu çok daha derinleştirecek, vahim sonuçlar doğuracaktır.

KALLEŞ SUİKAST

Filistin davasının dünyada mümtaz savunucusu mağdur Müslümanların gür sesi, Başkanımız Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'nin şehit edilmesini lanetledi. Erdoğan,"Bu suikast; Filistin davasını, Gazze'nin şanlı direnişini ve Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesini akamete uğratmaya, Filistinlilerin moralini bozmaya, onları sindirmeye yönelik bir alçaklıktır" ifadelerini paylaştı. "İsmail Heniye kardeşime yönelik düzenlenen suikast siyonist barbarlıktır" diyerek dünyaya şöyle seslendi: "Siyonist barbarlar bugüne kadar olduğu gibi emellerine yine ulaşamayacak. İslam dünyasının daha güçlü duruşu ve insanlığın ittifakıyla inşallah Gazze'deki zulüm ve soykırım başta olmak üzere İsrail'in coğrafyamızda estirdiği terör mutlaka son bulacak, bölgemiz ve dünyamız huzura kavuşacak." Başkan Erdoğan devamlı, "Filistinli kardeşlerimizi tüm imkanlarımızla, tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, özgür, egemen ve bağımsız Filistin Devleti'nin tesisi için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

MANİDAR ZAMANLAMALAR VE AKILLARDAKİ SORULAR

1) Siyonist Netanyahu, Amerika'dayken İsrail'in işgal ettiği Golan Tepeleri'ndeki DÜRZİLER bombalandı.

1967 yılında İsrail'in işgal ettiği Suriye'nin Golan Tepeleri'ne manidar bomba atılması hakkında birçok soru var. Ağırlıklı olarak, siyonist Netanyahu'nun 'Sahte Bayrak 'operasyonu olarak değerlendiriliyor.

Nitekim, Golan olayını bahane eden İsrail, Beyrut'a saldırısı, Tahran'da Heniye'yi şehit etti.

2) Netanyahu Amerika'da Biden, Kamala Harris, Trump tarafından kucaklaştıktan hemen sonra, Netanyahu Beyrut'a ve Tahran'da suikastlar yaptı. ABD derin devleti, CIA, Pentagon'la konuşularak yapıldığı değerlendiriliyor.

3) Ortadoğu yeni jeopolitiği için Biden, Kamala, Trump'ın ABD seçim gününe kadar, Netanyahu'ya ihale verdiği, tetikçiliğe devamının istendiği değerlendiriliyor.

Nitekim, MHP lideri Devlet Bahçeli, olayları çok iyi okuyor.

ABD'nin rolü konusunda dikkat çeken noktaları dile getirdi:

"Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniye'nin Tahran'da ikamet ettiği meskun mahalde uğradığı hunhar suikast neticesinde şehit olması Ortadoğu'yu saran kaosu çok daha derinleştirecek, vahim sonuçlar doğuracaktır. Suikastin İsrail Başbakanı'nın ABD ziyareti sonrasında, üstelik Tahran'da gerçekleşmesi tesadüfi olmasa gerektir. Terör eylemini yapan kadar siparişi ve ihaleyi veren, destek sağlayan, ortam açan elbette ağır sorumluluk altındadır.

Kartlar açık oynanmakta, adı konulmamış bir savaş hali tedavüldedir"

4) Tahran saldırısının, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin ettiği gün yapılması manidar. İran'a derin mesajın ardında, Amerika var deniyor.

5) Tahran'da şehit edilen Heniye'nin hassas bir bölgedeki Gaziler Evi'nin ve odasının İsrail istihbaratı tarafından nasıl nokta olarak tespit edildiği, İran içindeki bir zafiyeti işaret ediyor.

6) Tahran saldırısının, ABD'nin (CIA) yardımı aldığı, uyduların İran üzerinde yoğunlaştırılmasıyla ilgisi ve irtibatı kuruluyor.

7) İran'ın can güvenliğinden sorumlu Heniye'nin Tahran'da öldürülmesi, direkt İran'ı intikama zorlamak, savaş düğmesine basması bekleniyor diye değerlendirme yapılıyor.

8) Siyonist Netanyahu, ABD'den destek aldığından, Gazze'de sıkışmıştı, rezil olmuştu. Önce Yemen'e, sonra Lübnan'a saldırarak savaşı tırmandırmaya çalışıyor. Gazze'yi geri plana almak istiyorlar.

9) Tahran saldırısı, Ürdün ve Irak hava sahasından gerçekleştiğinden bu ülkeler ile İran'ın arasını açma teşebbüsünde bulunulduğu belirtiliyor. İki iddia var. Birincisi, İran'a yakın bir ülkeden güdümlü füze edinildiği. İkincisi ise radara yakalanmayan F35 savaş uçağının İran'a yakın iki ülkeden geçtiği ve özellikli bir füze ile vurulduğu konuşuluyor.

RAHMETLI HENİYE'YE KALLEŞ SUİKAST NELERİ TETİKLER?

Rahmetli Heniye suikastinın çok boyutlu yansımaları ve operasyonel yankıları olacağı öngörülmektedir. Mazlum Filistin halkını sistematik şekilde imha etmekte olan Siyonist Netanyahu durdurlaması için adım adım BÖLGESEL SAVAŞA DOĞRU GİDİLMEKTEDİR. Gaddar katliamlara sessiz ve seyirci kalan Birleşmiş Milletler iflas etmiştir. Ortadoğu'daki çatışma alanları genişlemekte, BÖLGESEL SAVAŞIN işaret fişeği TAHRAN'DA Siyonist Netanyahu tarafından çakılmıştır. "Artık sorun iki devlet arasında yaşanan bir çatışma olmaktan hızla uzaklaşırken, bunun yanında ve fevkinde hak ile batılın, mazlum ile zalimin, haç ile hilalin, şehit ile caninin, merhamet ile melanetin, vicdan ile vandallığın kutuplaşmasına tam olarak evrilmiştir." (MHP lideri Devlet Bahçeli) Türk Dostu Hamas Siyasi Büro Şefi Sayın İsmail Heniye'ye ve soykırımda hayatlarını kaybeden diğer bütün Filistinli şehitlere Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyoruz.

SONUÇ

BÜYÜK RESİM: Gazze, Lübnan, İran saldırılarının hedefı artık net ve açık. Birincisi Derin Amerika(Derin NATO) yeni dünya düzeni için Ortadoğu'da, JEOPOLİTİK STRATEJİ uyguluyor. İsrail'i tetikçi olarak kullanıyor. İkincisi ise Siyonist Netanyahu sözde vaat edilmiş topraklar hayalini gerçekleştirmek için BÜYÜK İSRAİL STRATEJİSİ yolunda, işgallere yönelmiş durumda. Evajelıst (ABD) Siyonist (İsrail) beraberliği apaçık ortaya çıkıyor. İSRAİL BAYRAĞINA BAKINIZ. NIL'DEN FIRAT'A KADAR...