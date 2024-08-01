Hamas lideri İsmail Heniye şehit edildi

HAMAS, liderleri İsmail Heniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen saldırıda şehit edildiğini açıkladı. Heniye'nin, İsrail'in Tahran'daki konutuna yerel saatle 02:00'de güdümlü füze atılması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Heniye'nin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için İran'a gittiği de belirtildi.

Başkan Erdoğan, "Heniye'ye yönelik Tahran'da gerçekleştirilen kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Bu suikast; Filistin Davasını, Gazze'nin şanlı direnişini ve Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesini akamete uğratmaya, Filistinlilerin moralini bozmaya, onları sindirmeye yönelik bir alçaklıktır" ifadelerini kullandı.

'MUTLAKA SON BULACAK'

BAŞKAN Erdoğan, "Daha önce Şeyh Ahmed Yasin'e, Abdülaziz El Rantisi'ye ve daha pek çok Gazzeli siyasi isme yapılan menfur saldırıların amacı ne ise, İsmail Heniye kardeşime yönelik düzenlenen suikastın amacı da odur; ancak siyonist barbarlık bugüne kadar olduğu gibi emellerine yine ulaşamayacaktır. İslam dünyasının daha güçlü duruşu ve insanlığın ittifakıyla İsrail'in coğrafyamızda estirdiği terör mutlaka son bulacak, bölgemiz ve dünyamız huzura kavuşacaktır" dedi. Selçuk Bayraktar da "Ailesinin, kardeş Filistin halkının, İslam Alemi'nin ve emperyalizmin çelik dişlilerine direnen tüm insanlığın başı sağ olsun. Kırılır da bir gün bütün dişliler" dedi.

AİLEYE BAŞSAĞLIĞI

ERDOĞAN, İsmail Heniye'nin eşi ve çocukları ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan, Heniye'nin hain bir suikast sonucu şehadetinden dolayı duyduğu derin üzüntüyü ifade etti.

'KAOS DAHA DA DERİNLEŞECEK'

MHP lideri Devlet Bahçeli de Heniye'nin şehit edilmesiyle ilgili tepki gösterdi. Bahçeli, şöyle söyledi: "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'nin Tahran'da uğradığı hunhar suikast neticesinde şehit olması Orta Doğu'yu saran kaosu çok daha derinleştirecektir. İsmail Heniye'nin katledilmesi hiç şüphesiz vahim sonuçlar doğuracaktır." Öte yandan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da "Netanyahu ve çetesi derhal durdurulmalıdır.Aksi takdirde dünyayı çok büyük felakete doğru sürüklediği aşikardır" dedi.

SİYASİLERDEN BÜYÜK TEPKİ AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: "Gerçekleştirilen bu saldırı net bir şeyi ortaya koyuyor ki, katliamcı ve soykırımcı şebeke bundan sonra zulümlerini artırarak devam edecek. Dünya barışının kilidi Orta Doğu barışıdır, Orta Doğu barışının kilidi de Filistin barışıdır. İsrail bu eylemi yaparak bir 'bölge savaşı' çıkarmak istediği konusunda irade beyanında bulunmuştur."

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: Kendi vatanlarında, kendi devletlerinin çatısı altında huzur içinde yaşayabilmek için bugüna kadar İsmail Heniye gibi yüz binlerce şehit veren Filistin halkına başsağlığı diliyoruz. Soykırımcı ve zalim Netanyahu Hükümetinin barışa erişme niyetinde olmadığı tüm dünyada bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Bu saldırı, aynı zamanda Gazze'deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşımaktadır.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ: BU olay Gazze'de ateşkes ve barış yerine farklı ve kirli bir planın hayata geçirildiğini gösteriyor. Tüm insanlığı İsrail'in vahşetini ve bölgesel istikrarı tahrip etme çabasını durdurmak için sorumluluk üstlenmeye davet ediyor, bölgemizin istikrarından ve barışından yana olacağımızın, mazlum Filistin halkına ve Filistin davasına desteğimizin en güçlü şekilde süreceğinin bilinmesini istiyoruz.

AĞAR: BU BİR İSTİHBARAT OPERASYONU

Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniye'nin İran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulundu. Ağar, "2023 Aralık başında sızdırılan ses kaydında 'Lübnan, Katar, Türkiye'de Hamas liderlerine saldıracağız' deniliyordu. İsrail bu konudaki kararlılığını özellikle Lübnan'daki Hamas siyasi liderlerine saldırarak gösterdi. Ama bunlar askeri operasyonlardı. Bu ise istihbarat operasyonu" dedi. Bu olayla akıllara çok sayıda soru geldiğini kaydeden Ağar, "İsrail'in İran üzerinde böyle bir kabiliyeti var mı? Varsa bunu neden şu ana kadar kullanmadı? Filistin davasının ve Hamas'ın siyasi geleceğinin dizayn edildiği bir süreçte Heniye'nin bir Devrim Muhafızı yetkilisiyle görüşmeye giderken suikastle ortadan kaldırılmasındaki asimetri göz ardı edilemez" diye konuştu.

MAHMUT ABBAS TÜRKİYE'YE GELİYOR

FİLİSTİN Devlet Başkanı Mahmut Abbas, 14-15 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Abbas, TBMM'de milletvekillerine de hitap edecek. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmut Abbas, 14-15 Ağustos'ta ülkemize bir ziyarette bulunacaktır. 14 Ağustos Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Sayın Abbas, 15 Ağustos Perşembe günü Gazi Meclisimizin Genel Kuruluna hitap edecektir" dedi. Tatilde olan TBMM, Abbas için olağanüstü toplanacak. Olağanüstü toplantı çağrısını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yaptı.