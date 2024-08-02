‘Bölgemizi kan deryasına çeviremeyecekler’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve YAŞ üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı öncesi dün Anıtkabir'e geldi. Başkan Erdoğan'ın ay yıldız motifli çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından, İstiklal Marşı okundu. Erdoğan başkanlığındaki heyet Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

MİLLİ ÇIKARLARIMIZ ÖNDE

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Erdoğan, şunları yazdı: "Yüksek Askeri Şura üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurunuzdayız. Her türlü tedbiri alarak vatanımızı, milletimizi, devletimizi ve milli çıkarlarımızı sonuna kadar korumakta kararlıyız. Bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Ruhun şad olsun."

YAŞ KARARLARI AÇIKLANDI

Gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura toplantısı sonrasında alınan kararlar açıklandı. 30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olmak üzere 23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi, 34 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresinin bir yıl uzatılmasına karar verildiği bildirilen kararda, 281 olan general ve amiral sayısının, 327 olacağı kaydedildi. 30 Ağustos 2024'ten geçerli olmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneraller Levent Ergün ve Metin Tokel Orgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Koramiral Kadir Yıldız Oramiralliğe; Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneraller Tevfik Algan ve Gültekin Yaralı Korgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tümamiraller Mustafa Kaya ve Yalçın Payal Koramiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneral Yaşar Kadıoğlu Korgeneralliğe terfi ettirildi.

BAŞKAN ERDOĞAN, PAPA FRANSUVA İLE GÖRÜŞTÜ

BAŞKAN Erdoğan, Katolik Hristiyanların Ruhani Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan, Paris Olimpiyat Oyunları açılışındaki ahlaksız gösterilerin infiale yol açtığını, tepkilere neden olduğunu ifade etti. Haniye suikastı ve Lübnan saldırının İsrail'in bir tehdit olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, Papa Fransuva'nın İsrail'e destek veren ülkelerle saldırıların durdurulması ve kalıcı barışın sağlanması için yapacağı görüşmelerin faydalı olacağına inandığını belirtti. Papa Fransuva, barış için gösterdiği çaba ve dini değerlere karşı hassasiyetleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.