İsrailli Bakan Katz’ın Başkan Erdoğan’ı hedef alan paylaşımına Türkiye’den peş peşe tepki

Dışişleri Bakanı Yisrael Katz yine bir skandal paylaşıma imza attı.

KATZ'IN ALÇAK PAYLAŞIMINA TÜRKİYE AYAĞA KALKTI

Başkan Erdoğan'ı küstahça hedef alan Katz'ın alçak paylaşımına Türkiye adeta ayağa kalktı. Binlerce kişi Katz'ın alçak paylaşımına tepki gösterdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'A DESTEK: "ERDOĞAN'IN YANINDAYIZ"

Sosyal medyada bakanların yanı sıra milyonlar #ErdoğanınYanındayız etiketiyle Başkan Erdoğan'a dev destek verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi: "Aslanlar meydana çıkınca çakalların payına kaçmak düşer…"Millet sevdasıyla gecesini gündüzüne katan, "Büyük ve Güçlü Türkiye'yi inşa yolunda Aziz Milletimize liderlik yapan, mazlumların umudu Sayın Cumhurbaşkanımızın her daim yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz. #ErdoğanınYanındayız."

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Devletimizin, Milletimizin, Bayrağımızın onuruna her zaman sahip çıkan liderdir Recep Tayyip Erdoğan…

Mağdurun, masumun yanındadır her zaman Recep Tayyip Erdoğan. Haklının, mazlumun safında; haksızın, zalimin karşısındadır. "Bu yüzden her daim, #ErdoğanınYanındayız biz!"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımının ardından sosyal medya hesabından "#ErdoğanınYanındayız" etiketiyle paylaşımda bulundu.

Bakan Fidan, X sosyal medya hesabından "#ErdoğanınYanındayız" etiketiyle paylaşımda bulunarak, şunları kaydetti:

"Kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın millet sevdasını ve ülkemizin kalkınmasına yaptığı muazzam katkıları karalama girişimlerine geçit vermeyeceğiz. Milletimizin lideri ve tüm mazlumların umut ışığı olan Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Onun önderliğinde güçlü ve müreffeh bir Türkiye için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Dün, bugün, yarın, daima!" ifadelerini kullandı.

"KİMSESİZLERİN KİMSESİ, MAZLUMLARIN SESİ OLMUŞTUR"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, her zaman hakkı ve hakkaniyeti savunmuştur.

Kimsesizlerin kimsesi, mazlumların sesi olmuştur; olmaya da devam edecektir. #ErdoğanınYanındayız " ifadelerini kullandı.

"MAZLUM DÜNYANIN HÜR SESİ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Zalimler kimden korkacaklarını biliyor. Ezilenlerin gür sesi, Mazlum dünyanın hür sesi." dedi.

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, "Özgür dünyanın iradesi. Recep Tayyip Erdoğan" dedi.