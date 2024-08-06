"İsrail’in yargılandığı mahkemeye dosyamızı sunacağız"

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da gerçekleştirdiği temaslar kapsamında Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü. Bakan Fidan, daha sonra Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile ortak basın toplantısı düzenledi. "Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olmak için hazırlanan dosyamızı çarşamba günü Lahey'de sunacağız" diyen Fidan, "Ateşkes müzakerelerinde Filistinliler yapıcı bir yaklaşım sergilerken oyunbozanlık yapan taraf hep İsrail olmuştur. Suikast şunu açıkça ortaya koymuştur; Netanyahu barış istemiyor, bölgeyi ateşe vermek istiyor. Haniye'nin alçak bir suikastla şehit edilmesi bunun göstergesi. Netanyahu'ya 'dur' denilmezse tüm dünya ağır bedeller öder. Artık tasmasını sahipleri eline almalı ve sahip çıkmalı. Bölge daha fazla İsrail provokasyonunu kaldıracak durumda değildir. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olmak için hazırlanan dosyamızı çarşamba günü Lahey'de sunacağız" dedi.