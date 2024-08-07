Yerli ve milli çelik kubbe vurgusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na katmanlı hava savunma sistemleri ile tüm algılayıcı ve silahların entegre çalışmasını temin eden yerli ve milli "Çelik Kubbe Projesi" ele alındı.

Toplantıda, Türk savunma sanayiinin eriştiği seviye, gelecek hedefleri ve kritik projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu, yerli ve milli savunma sanayiinin desteklenmesine yönelik kararlılık vurgulandı. Ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyaçlarına yönelik mevcut ve yürütülecek projelere ilişkin gündeme geçildi.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ ÇALIŞMALAR

Hava savunma ve füze sistemleri geliştirilmesine ilişkin projeler, Milli Muharip Uçak KAAN projesine ilişkin gelecek dönemde yürütülecek faaliyetler, Bayraktar TB3, AKINCI ve AKSUNGUR silahlı insansız hava araçlarının ve ilgili alt sistemlerin tedarikine yönelik projeler ile sürü yetenekli, kamikaze ve mini insansız hava ve deniz araçları projeleri de toplantıda ele alındı. Ülkenin uzay erişim yeteneğinin geliştirilmesine yönelik projeler, kara, hava ve denizlerde durumsal farkındalığı artırıcı sistemler ile elektronik harp sistemleri ve mini/mikro insansız hava araçlarına ve sürü yeteneğine sahip kamikaze insansız deniz araçlarına karşı savunma sistemi projeleri görüşülen diğer konular oldu. Toplantıda, yerli ve milli teknolojiler kullanılarak faaliyetlerin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.

ABD MEDYASINDAN BAŞKAN ERDOĞAN'A: MÜTHİŞ BİR SİYASİ AKTÖR

BAŞKAN Erdoğan'ın liderlik başarıları dış basında haber olmaya devam ediyor. ABD medyası, Papa Francis'in Olimpiyatların açılışına yönelik üzüntüsünü dile getirdiği açıklamasında Başkan Erdoğan'ın etkisi olduğunu vurguladı. Yayımlanan makalede, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müthiş bir siyasi aktör" ifadesi kullanıldı. Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılışındaki sapkın propaganda büyük tepki çekmiş, Başkan Erdoğan da yaşananları eleştirmişti. Başkan Erdoğan, Papa Francis ile görüşmesinde de kaygılarını dile getirmişti. ABD merkezli gazete Crux Now, Papa Francis'in üzüntülerine yer verdiği açıklamasında Erdoğan'la yapılan görüşmenin etkili olduğunu belirtti. Yayımlanan makalenin başlığında "Olimpiyat tartışmasında Papa'ya Fısıldayan Kişi Erdoğan" ifadesi kullanıldı.