Türk ordusuna ‘Kuantum’ zırhı

Komitede kuantum teknolojilerine yönelik altyapı oluşturmak için projeler geliştirilmesi kararlaştırılırken, böylece Türk ordusu kuantum zırhıyla donatılacak.

GİYİLEBİLİR SENSÖRLER

KUANTUM teknolojisiyle insan-makine arayüzünü güçlendiren giyilebilir sensörler "süper asker" dönemini başlatacak. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) raporunda, kuantum teknolojilerinin özellikle algılama, görüntüleme, iletişim ve hesaplamalarda doğa yasalarının halihazırda belirlediği sınırlamaların ötesine geçmeyi, imkansız görünen yetenekleri vaat ettiğine dikkat çekildi. Kuantum algılama alanında geliştirilecek kuantum gravimetreler ile yani maddenin kütlesel değişiminin ölçümlenmesiyle hassas yer altı görüntüleme ve tespitinin yapılabileceği belirtilerek, gravimetrelerin drone gibi platformlara konuşlandırılmasıyla Suriye bölgesinde yapılan operasyonlarda karşılaşılan hendek, tünel ve geçit gibi yer altı oluşumlarını derinlik, genişlik gibi yönlerden hassasiyetle tespit edebileceğine işaret edildi.

'ÇELİK KUBBE' YUNAN BASININDA

TÜRKİYE'NİN katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe, Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı. Ülkedeki bütün medya organlarında Çelik Kubbe sisteminin detayları anlatıldı, yapay zeka destekli olmasına vurgu yapıldı. Haberlerde, Türk semalarında kuş bile uçmayacak" yorumları yapıldı.