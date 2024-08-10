CHP zulmü hasta etti

İzmir Çiğli Belediyesi tarafından hiçbir gerekçe olmadan görevine son verildiği için 27 gündür Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde kalan işçilerden biri olumsuz şartlara daha fazla dayanamayarak hastanelik oldu. Gözlerinin önündeki olaya seyirci kalan parti yetkilileri ise, rahatsızlanan kadına bir bardak su bile vermedi.

BÜYÜK KRİZİ TETİKLEDİ

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yaklaşık 2 ay önce sorgusuz sualsiz 147 işçiyi kapının önüne koyarak ilçede büyük bir krizi tetikledi. Çiğli'de sonu gelmeyen protestolar başkente sıçradı. 27 gündür Ankara'daki CHP Genel Merkezi önündeki kaldırımlarda yatıp kalan 25'e yakın mağdur personelin tuvaletleri kullanmasına bile izin verilmedi.

Deniz Fırat, olumsuz şartlara daha fazla dayanamayarak fenalaştı. Hastaneye kaldırılan kadına gece boyu 3 kez serum tedavisi uygulandı.

ŞARTLAR HASTA ETTİ

Paris'te 250 bin Euro'ya kiralanan saraylarda partilere katılmaya zaman bulan, ancak genel merkez önündeki büyük krizi ciddiye bile almayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in umursamazlığı, tepkileri daha da artırdı. 27 gündür mescitlerde ve hamamlarda kişisel ihtiyaçlarını gidermeye çalışan mağdur işçilerden Deniz Fırat, olumsuz şartlara daha fazla dayanamayarak önceki akşam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fenalaşan personele gece boyu 3 kez serum tedavisi uygulandı. Genel merkez önündeki ambulansı görmelerine rağmen aşağı inip yardım etme gereği duymayan partili yetkililer, "geçmiş olsun" temennisinde bile bulunmadı.

147 PERSONEL ÇIKARILDI

Çiğli'de görevine son verilen 147 personelin 104'ünü kadınlar oluşturuyor. Kadınlar arasında engelli ve gazi annelerinin yanı sıra yuvasını tek maaşla geçindirmeye çalışanlar da yer alıyor. Önceki gün CHP Kadın Kolları Kurultayı'na giderek ses getiren bir eyleme imza atan grup, "İşimizi geri istiyoruz" diye haykırmıştı. Kürsüde konuşma yaparken bu olayın yaşanmasına öfkelenen Özgür Özel, grubu güvenlik marifetiyle ve zor kullanarak salondan attırmıştı.