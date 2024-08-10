Paris’te 10.5 milyon liralık after parti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İstanbul'un tanıtımı" adı altında Paris'te haftalığı 249 bin 260 Euro olan ünlü moda müzesi Palais Galliera'da düzenlenen ve CHP'nin 'after party'sine dönüşen etkinlik ikinci gününde de sürdü. İBB iştiraki İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletme Tic. A.Ş. tarafından 'İstanbul Evi Projesi Kapsamında Uçak Bileti, Konaklama ve Ulaşım Hizmeti Alım İşi' başlığında iki farklı ihale açıldığı görüldü. İlk ihale 11 Temmuz, ikinci ihale ise 23 Temmuz'da sonuçlandı. Her iki ihaleyi de Erdem Turizm Yatırım İnşaat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi alırken, ilk ihale bedeli 1 milyon 713 bin 697 TL ile ikinci ihale ise 8 milyon 848 bin TL ile söz konusu firmada kaldı.