Erdoğan’dan muhalefete sert tepki: Borçlara para yok müsrifliğe para çok

Başkan Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılış töreninde konuştu. Erdoğan, "Havalimanımızın 85 milyonumuzun her bir ferdine hayırlı olmasını diliyorum. Bugün sadece bir havalimanı değil Yenice'mizden tüm dünyaya yeni, modern estetik bir kapı açıyoruz. Havalimanımızın dünya standartlarında bir eser olduğunu görüyoruz. Çukurova Havalimanı'mızın yıllık kapasitesi 9 milyondur. Terminal alanı 110 bin metrekarelik büyüklüğe sahip. 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 60 metre gövde genişliğindeki ana pistine en geniş gövdeli yolcu uçakları dahi geniş kalkış yapabilecek. Ana piste ilaveten ayrıca 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 45 metre gövde genişliğinde yardımcı pisti vardır" dedi.

'HİZMET VE ESER DÜŞMANLIĞI'

Erdoğan, "Adanalı ve Mersinli kardeşlerimizi kışkırtarak yapılan yatırımı gölgelemeye çalışıyorlar. Hizmet ve eser düşmanlığı yapan muhalefet olmaz. Ülkenin kaynaklarıyla ilgili cümle kurulacaksa, eleştirilmesi gereken Çukurova Havalimanı değil, halkın parasını Paris'te har vurup harman savuran müsriflerdir. SGK'ya borç ödemeye, millete hizmet etmeye gelince kasada para yok, fakat cümbür cemaat Paris'te keyif çatmaya gelince paranın sınırı yok. Bunun takdirini de aziz milletime bırakıyorum tekrar söylüyorum insanımızın her türlü tenkitine serzenişine sonuna kadar tahammülümüz vardır ancak ülke ve milletin kaynakları üzerinden keyif çatanlara kulaklarımız tıkalıdır. Yatırım kötüleyen muhalefet olmaz. Biz milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Avrupa'nın en iyi havalimanı seçilen İstanbul Havalimanı'ndan asrın projesi Marmaray'a kadar yapılan her hayırlı işe kulp taktılar. Son 22 yılda hava yolu ulaşımına büyük yatırımlar yaptık. Aktif havalimanı sayısını bugün itibarıyla 26'dan 58'e çıkardık" ifadelerini kullandı.

İHRACATA ÇARPAN ETKİSİ

"Havalimanımızın inşasında bölgemizin sembollerini ve mimari özelliklerini kullanmaya ihtimam gösterdik" diyen Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti: "Havalimanımıza yatırım miktarı 608 milyon 500 bin eurodur. Çukurova Uluslararası Havalimanı Çukurova'nın ticaret, turizm ve tarımsal üretimine katkılar yapacak, yaklaşık 3 bin kişinin istihdamına vesile olacaktır. Havalimanımız sanayi bölgelerinin ürünlerini dünyaya taşıyacak. Çukurova Havalimanı bölge ihracatına çarpan etkisi yapacak. Akdeniz'in tamamının kalkınmasında lokomotif rolü üstlenecek böyle bir eseri ülkemize kazandırmaktan gurur duyuyoruz."

'ŞAKİRPAŞA HAVAALANI KAPATILMAYACAK'

"Adana Şakirpaşa Havalimanı kapatılacak iddiaları doğru değildir, burası kapatılmayacak. Şakirpaşa Havaalanı artık eğitim merkezi olarak hizmet verecek" diyen Erdoğan, "Ticari uçuşlar için Çukurova'yı; eğitim, afetle mücadele ve güvenlikle ilgili çalışmalarda ise Şakirpaşa Havalimanı'nı kullanacağız. Muhalefetin işi gücü yalan üretmek, tutmayacak bu yalanlarınız. Vatandaşlarımızı provoke edrrek neyi amaçlıyorsunuz. Muhalefet hizmeti sahiplenmek yerine havalimanımızı karalamak için kendilerini paralıyorlar" ifadelerini kullandı.