İsrail’den bir vahşet daha: Şafak vakti soykırım

İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Et- Tabiin Okuluna şafak vaktinde saldırı düzenledi. Verilen bilgilere göre; binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilenlerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleşen saldırıda en az 100 kişi öldü, onlarca kişi ise yaralandı. Yerel kaynaklar, cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığını ve çıkan yangın nedeniyle yandığını kaydetti.

HAREKETE GEÇME ÇAĞRISI

Filistin, Gazze'de yaşanan soykırımın durdurulması ve İsrail'in bölgesel güvenlik ve istikrar için oluşturduğu tehdidin sona ermesi için uluslararası topluma bir kez daha harekete geçme çağrısında bulundu. Filistin resmi ajansından yer alan habere göre, Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanı sıra BM Genel Kurul Başkanı Dennis Francis ve BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) bu ayki başkanlığını yapan Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'ye mektup gönderdi. Mansur, mektubunda, "İşgalci güç İsrail'in yaptıklarının hesabını sorma ve Filistin halkı için adaleti sağlama konusundaki sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirmesi için derhal harekete geçme çağrımızı yineliyoruz" ifadelerini kullandı.

DÜNYA'DAN TEPKİLER

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye suikast sonrasında İsrail'e saldırı kararlarının Gazze'de muhtemel ateşkes ile ilgisi olmadığını ancak bu saldırının ateşkes görüşmelerine zarar vermeyecek şekilde yapılmasını umduklarını açıkladı. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) üyesi bazı ülkeler, Filistin topraklarında suç işleyen İsrailli yetkililer hakkında UCM'nin yargı yetkisine sahip olduğunu beyan etti.

'SESSİZ KALANLARI LANETLİYORUM'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, soykırımcı İsrail'in Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıyı lanetledi. Yılmaz, "Şehitlere rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Yapılan zülüm ve katliamları, bunlara sessiz kalarak ortak olanları bir kez daha lanet liyorum. Kana doymayan, diplomasiyi her türlü provo kasyon ile sabote eden, bölgesel ve küresel barı şı tehdit eden Netanyahu hükümeti insanlık vicdanında ve uluslararası hukuk önünde vereceği hesabı büyütmeye devam edi yor. Adalet, insanlık ve barış eninde sonunda kazanacak" dedi.

'SUÇA ORTAK OLUYORLAR'

Dışişleri Bakanlığı da soykırımcı İsrail'in Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında, "İsrail, Gazze şehrinin Daraj mahallesindeki bir okul binasına sığınmış yüzden fazla sivili katlederek insanlığa karşı yeni bir suç işlemiştir. Bu saldırı, Netanyahu Hükümetinin kalıcı ateşkes müzakerelerini sabote etmek istediğini bir kere daha göstermiştir. İsrail'i durdurmak için adım atmayan uluslararası aktörler, bu suçlara ortak olmaktadır" ifadelerine yer verildi.