Başkan Erdoğan: Özgün katkılarıyla daima hatırlanacak

TÜRKİYE Yazarlar Birliği (TYB) Kurucu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan (77), Ankara'da hayatını kaybetti. TYB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Bir süredir tedavisi devam eden Şeref Başkanımız Mehmet Doğan Hakk'ın rahmetine kavuştu. Cenaze namazı bugün ikindi namazını müteakip Hacı Bayramı Veli Camii'nde kılınacaktır."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Doğan için taziye mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında, "Ülkemizin yetiştirdiği en değerli münevverlerden biri olan D. Mehmet Doğan Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Edebiyat dünyamıza yaptığı özgün katkılarla daima hatırlanacak olan D. Mehmet Doğan Beyefendi'ye Allah'tan rahmet; ailesine, okuyucularına, sevenlerine ve edebiyat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

ERDOĞAN'DAN EREN BÜLBÜL PAYLAŞIMI

Başkan Erdoğan, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in ölüm yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu: "Bölücü terör örgütünün alçak saldırısı sonucu şehit olan Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'i şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum."