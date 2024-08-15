TBMM’de tarihi Filistin oturumu! Mahmud Abbas, Genel Kurul’a hitap ediyor

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Son dakika haberleri: 1 Ekim'e kadar tatile giren TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un çağrısı üzerine bugün olağanüstü toplandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM'ye gelmesiyle tarihi oturum başladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş oturumun açılış konuşmasını yaptıktan sonra Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas kürsüye çıktı.

"MİLLİ MÜCADELEMİZ ZAFERLE TAÇLANACAK"

Abbas'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye parlamentosunun saygıdeğer milletvekilleri, kardeş Türk halkı Allah'ın selamı üzerinize olsun. Sizlere mübarek Filistin'den, Kudüs'ten geliyorum. Sizlere, büyük acıyı yaşayan halkımın mesajıyla gelmiş bulunmaktayım. 1948'den bu yana büyük felaketi yaşamış halkımın mesajıyla geliyorum. Halkım uluslararası adaletten yoksun olarak toprağına, vatanına, kutsallarına ve değişmez milli haklarına sarılarak işgalci İsrail'in suçlarına karşı büyük bir mücadele yürütmektedir. Allah'ın bir gün bu milli mücadelemizi zafer ve özgürlükle taçlandıracağına ve uzun zamandan beri devam eden bu belanın son bulacağına inanmaktadır.

Konuşmama on binlerce şehidimize rahmetle söze başlamak istiyorum. İsrail'in saldırıları, cinayetleri ve soykırım suçu nedeniyle Gazze'de, Batı Şeria'da ve Kudüs'te şehit olanları anarak başlamak istiyorum. Bunların en sonuncusu da lider İsmail Heniyye'ye karşı işlenen suç olmuştur. Şimdi sizleri çok değerli kardeşlerim İsmail Heniyye'nin ve Filistinli şehitlerin ruhlarına fatiha okumaya davet ediyorum. Milli mücadelemiz zaferle taçlanacak. Uzun süredir devam eden bu bela zaferle son bulacak.

"ULUSLARARASI TOPLUM SESSİZ KALIYOR"

Biliyorum ki, bu konu bütün ilginizin odağında yer almaktadır ve bu mecliste bununla ilgili tartışmalar yürütmüş bulunmaktasınız. Filistin halkına karşı işlenen tarihi adaletsizliğe, katliamlarına, savaş suçlarına ve soykırıma karşı sizler bu Filistinlilerin yanında yer almaktasınız. Allah aşkına soruyorum her gün İsrail işgal devletinin Gazze'de bulunan özellikle de bir kaç gün önce yüzden fazla şehidin verildiği okul katliamı da olmak üzere her gün sığınma kamplarına gerçekleştirilen katliamlara uluslararası toplum nasıl sessiz kalabiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin öncü rolünü takdirle karşılıyoruz. Cesur ve ilkeli tutumundan dolayı kendisini kutluyoruz. Öte yandan İsrail'in halkımıza, topraklarımıza ve kutsal mekanımıza karşı işlediği suçları reddeden ve kınayan Türkiye'nin tüm siyasi partilerini ve sivil toplum kuruluşlarını tutumlarından dolayı kutluyorum. Yine samimi duyguları ve asil duruşu ile Filistin halkını ve haklı davasını destekleyen kardeş Türk halkına teşekkür ediyorum. Halkımız Filistin ve Kudüs için şehit olan Türk halkını unutması mümkün değildir. Özel olarak da Türkiye'nin İsrail'in Gazze'deki soykırımı karşısında Güney Afrika tarafından Uluslararası Adalet Divanı'na dahil olma kararını da kutluyorum.

"FİLİSTİN'İ YOK ETMEK İSTİYORLAR"

Soykırımın asıl amacı Filistin'i yok etmektir. 7 Ekim'den bu yana 40 bin kişi şehit edildi. 10 bin kayıp, 80 bin yaralı var. Bunlara rağmen dik durmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda Mısır ve Ürdün'ün tutumlarını takdirlerini karşılıyoruz. Bu tutumlar bizimle tamamen örtüşmektedir. Gazze Filistin devletinin ayrılmaz asli bir parçasıdır. Gazze'de bir başka devlet olamaz, Gazze'siz Filistin devleti olamaz."

"TÜRKİYE İŞLENEN SOYKIRIMA KAYITSIZ KALMAMIŞTIR"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, özel oturumun açılışını yapıyor.

Kurtulmuş, yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün kurum ve kuruluşlarımız Filistin halkının sesi olmaya devam etmektedir. TBMM'nin de İsrail ve İsrail'deki Netanyahu hükümetinin işlediği suçlara kayıtsız kalmamıştır. Filistin'de yaşanan katliamlar nefretle lanetlenmiştir. Gazze halkının yanında yer alışımız dünya kamuoyuna duyurulmuştur. Filistin halkının sesi olmayı sürdüreceğiz. Türkiye işlenen soykırıma kayıtsız kalmamıştır. Filistin davasının mücahitlerini anıyoruz." dedi.

Kurtulmuş, "Şehitler ölümsüzdür. Bu salonda hepsinin aramızda olduğuna inanıyoruz. İsmail Haniye şehit edilmesinin ardından Türkiye, Doha'da yapılan cenaze törenine en üst düzeyde katılmıştır. Bundan sonra Netanyahu ve çetesi arkasına hangi güçleri alırlarsa alsınlar, bundan sonra işler onlar için iyi gitmeyecektir." dedi.