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Başkan Erdoğan’dan "17 Ağustos Depremi" paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin yıldönümünde bir mesaj paylaştı. "Türkiye'nin deprem tehdidi altındaki bir ülke olduğu gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık. Kentsel dönüşüm projeleriyle ülkemizin dört bir yanında 3,3 milyon konutun inşasını sağladık." ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ
Başkan Erdoğan’dan 17 Ağustos Depremi paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"17 Ağustos 1999 Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, aradan geçen 23 yıla rağmen acıları hiç dinmeyen yakınlarının hüznünü yürekten paylaşıyorum. Bir daha aynı trajedilerle sınanmamak için yürüttüğümüz çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz."

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