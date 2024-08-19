Yeşil Vatan için topyekün mücadele

GÜZEL ülkemiz günlerdir peş peşe yaşanan yangın haberleriyle sarsıldı. İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı'nda Perşembe günü 21.30 sıralarında çıkan orman yangını 62,5 saat sonra, Urla'daki maki yangını ise 16,5 saat sonra kontrol altına alındı. Menderes'teki yangın ise belli bir alana kıstırılıp, enerjisi düşürülürken, söndürme çalışmaları sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı dün açıklama yaparak, "Bugün güzel haberler var. Dünden 8 aktif yangın devretmişti. Çok şükür an itibariyle Yamanlar'da yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam edecek" dedi. Bakan Yumaklı, Göynük'te devam eden yangına da değinerek, "Arkadaşlarımız çetin mücadele verdiler. Ağaç yapısı itibariyle küçük tütmeler görebilir ama endişelendirecek bir durum söz konusu değil" dedi.

25 BİN ÇALIŞAN, 105 HELİKOPTER

TÜRKİYE genelindeki 3'üncü yangının Urla ve Çeşme'de olduğuna dikkat çeken Bakan Yumaklı, bu yangının makilik bir alanda çıktığını belirterek, "Orman ekiplerimiz müdahaleye başladılar. Zarar gören ev ve can kaybı yok. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Menderes'te 4 uçak 11 helikopterle arkadaşlarımız müdahale ediyorlar. Kontrol altına alınmaya en yakın yangınlardan biri" dedi.

Aydın Bozdoğan'daki yangınla ilgili de bilgi veren Bakan Yumaklı, "Kısmen kontrol altında diyebileceğimiz yangınlardan biri. Gördes'teki yangınla 1 uçak 10 helikopter ile çok ciddi kara gücüyle müdahale ediyor. Enerjisi düşürüldü. Uşak Eşme'de 4 helikopterle ve karadan müdahale sürüyor" dedi. Orman Genel Müdürlüğü ekiplerine teşekkürlerini ileten Bakan Yumaklı, "25 bin çalışanımız 105 helikopterimiz var. 14 İHA'mız ve uçaklarımız var. Gönüllülerimiz var. Topyekun bir mücadeleden söz ediyoruz. Kamu kurum ve kuruluşların desteğiyle, tüm belediyeler ve yanımızda olan herkesle birlikte bir mücadele yürüttük" diye konuştu.

"KARŞIYAKA'DA 43 BİNADA HASAR TESPİT ETTİK"

ÇEVRE Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İzmir'de 52 bina 97 bağımsız bölümde incelemelerimizi yaptık. Bunlardan 43 bina, 45 bağımsız bölümün ağır, yıkık ya da orta hasarlı olduğunu tespit ettik. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İnşallah dün nasıl yangınlarda, sellerde, heyelanlarda ve depremlerde vatandaşımızın yanında olduysak, bu yangınlarda da yaralarımızı hızla saracağız. Ben tekrar aziz milletimize geçmiş olsun diyorum" dedi.

13,5 MİLYON LİRA CAN SUYU

UŞAK'IN Eşme ilçesinde başlayıp, Manisa'nın Sarıgöl ilçe sınırlarına sıçrayan orman yangınında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bölgede incelemelerde bulundu. Bakan Yerlikaya, yangınlarda soruşturmaların devam ettiğini dikkat çekerek, "7 gözaltı vardı İzmir'de. Bolu Göynük'te 2 tutuklama, 2 adli kontrol vardı. Akşama doğru Tire'deki 3 gözaltıyla ilgili mahkeme değerlendirmesini yaptı, onlar da tutuklandı.

Öte yandan 13.5 milyon lira ilk etapta ilgili valiliklerin hesaplarına, AFAD hesaplarına para gönderdik ki buradaki bu çalışmalara, tahliye olan vatandaşlarımıza bir can suyu olsun" dedi.

IŞIKHAN: 15 EYLÜL'E KADAR TEYAKKUZDA OLMALIYIZ

MUĞLA'DA yangından etkilenen vatandaşları ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise, 15 Eylül'e kadar teyakkuzda olunması gerektiğine dikkat çekerek "En ufak bir kıvılcımla ormanlarımız zarar görebiliyor" dedi. Alevlerin söndürülmesi için yoğun çaba sarf eden tüm ekiplere teşekkür eden Bakan Işıkhan, vatandaşlara da 'geçmiş olsun' temennisinde bulundu.

ORMAN YAKAN 'SEMAVERCİLER' TUTUKLANDI

İZMİR Tire'de, çay keyfi için yaktıkları semaverden çıkan yangına neden olan üç kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. İddiaya göre, önceki gün Karateke köyü yakınlarında akşam saatlerinde zeytinlik ve makilik arazide çay keyfi yapmak isteyen Tolgay Ş (49), Mustafa M (70), ve Kazım T (76) semaverle çay demlemek istedi. Semaver ateşinin kıvılcımları çevredeki kuru otlara sıçradı.

HIZLA BÜYÜDÜ

RÜZGARIN etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek kontrolden çıktı. Paniğe kapılan üç kafadar yangına neden olan semaveri saklayarak kayıplara karıştı. Birandan alevlerle mücadele edilirken soruşturmayı genişleten Tire Jandarması üç zanlıya kısa sürede ulaşarak gözaltına aldı. Verdikleri ifadede, yangının yatlıkları semaverden çıkmış olabileceğini belirten zanlılar sevk edildikleri Tire Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı. Zanlılar, taksirle yangına sebebiyet vermek suçlamasıyla tutuklandı.

KIZILAY BÖLGEDE KUMANYA DAĞITTI

TİRE'DE, Türk Kızılay'ı yangın bölgesine gönderdiği iki tam donanımlı aracıyla kumanya dağıttı. Kısa bir süre önce Kızılay Tire Şubesi Başkanlığı'na atanan Arif Demirkan yangından etkilenen vatandaşlar ve söndürme çalışmalarında bulunan ekipler için ivedilikle harekete geçerek, toplam iki Kızılay aracının merkezden hızla bölgeye intikal etmesini sağladı. Demirkan, "Devletimizin gücüyle inşallah yaralarımızı en kısa zamanda saracağız" dedi.