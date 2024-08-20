Terör örgütü PKK/KCK üyesi Sema Cuya Çevlik kod adlı Zilan Azak etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri.... Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak/Hakurk'ta düzenlediği operasyonla PKK/KCK'lı Sema Cuya Çevlik kod Zilan AZAK'ı etkisiz hale getirdi. Irak/Hakurk kırsalında faaliyet gösteren Zilan AZAK, terör örgütünün dronlu saldırılarında yer alıyordu.

HEDEFE YÖNELİK NOKTA OPERASYON

MİT, örgüt içindeki ajanlarından, Sema Cuya Çevlik kod Zilan AZAK'ın bir süredir örgütün dronlu saldırılarında yer aldığını öğrendi. Zilan AZAK ayrıca Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme faaliyetlerinde de kullanılıyordu. MİT, sahadan intikal eden bilgilerin neticesinde adım adım takip ettiği terörist Zilan AZAK'a yönelik operasyon kararı aldı.

PKK/KCK mensubu Zilan AZAK'ın nokta yeri, MİT'in örgüt içerisindeki saha ajanları vasıtasıyla tespit edildi. Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama, keşif/gözetleme ve dronlu saldırı faaliyetlerinde yer alan terörist, MİT'in düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.