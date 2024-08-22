Malazgirt Zaferi coşkuyla kutlanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, 25 Ağustos'ta Bitlis'in Ahlat ilçesinde, ertesi gün ise Muş'un Malazgirt ilçesinde kutlama etkinliklerine katılacak. Erdoğan ve Bahçeli'ye Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü şölenlerinde devlet erkanı da eşlik edecek.

TEMSİLİ ÇADIRLAR KURULDU

Yıl dönümü için Millet Bahçesi'nde 1071 Sultan Alparslan Otağı ile Türk boylarını temsilen 50 çadır kuruldu. Kutlamalar için hazırlıklar tamamlandı, 150 bin metrekare alana çadırlar kuruldu. 50 çadırda katılımcı illerin stantları ve Türkiye'nin dört bir tarafından katılımın sağlanacağı el sanatları sergileri açılacak. Okçuluk, atlı spor oyunları, kökbörü, geleneksel oyunlar, Solo Türk, Çelik Kanat helikopter gösterileri ve konserler gibi birçok etkinlik düzenlenecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar, milletvekilleri ve kuvvet komutanlarının da Ahlat ve Malazgirt kutlamalarına katılmaları bekleniyor.

SELÇUKLU MEZARLIĞINA ZİYARET

Etkinliklere dış misyon şefleri de katılacak. Başkan Erdoğan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olma özelliğini taşıyan 9 bin 200 abidenin bulunduğu Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret edecek. Malazgirt Meydan Muharebesi Milli Parkında da kutlamalar yapılacak. Birçok medeniyetin izlerini taşıyan Ahlat'ta Başkan Erdoğan'ın talimatı ile yaptırılan millet bahçesi içerisinde Sultan Alparslan Otağı'nda yurdun dört bir yanından gelen ziyaretçiler Selçuklu ruhunu yaşayacaklar.

ÖNSÖZ ERDOĞAN'DAN

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu iş birliğiyle hazırlanan "1982 Yerine 2023 Anayasası Sempozyumu" kitabı yayımlandı. Kitabın önsözünde yeni sivil kapsayıcı Anayasa ihtiyacının gerekliliğini anlatan Başkan Erdoğan, ülkenin darbe zihniyeti ile hazırlanan anayasa yerine sivil özgürlükçü ve kapsayıcı anayasaya ihtiyacı olduğunu belirtti. Erdoğan, "Zamanın ruhuna uygun, toplumu dizginleyen değil dinamizm kazandıran, Türkiye'ye yakışır bir toplum sözleşmesi niteliğinde, kapsayıcı, sivil, demokratik, özgürlükçü bir anayasa yapmak siyaset kurumunun milletimize vaadi ve borcudur" dedi.