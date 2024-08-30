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Başkan Erdoğan, Kara Harp Okulu Camisi'nin açılışına katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu Camisi'nin açılışına katıldı. Erdoğan, açılış sırasında "Mescidimizin imarında emeği geçen tüm kardeşlerimize, yüksek dereceli yöneticilerimizden mimarımızdan mühendisimizden işçisine kadar hepsinden Allah razı olsun diyorum. İnşallah ilanihaye bu mabetlerimizle inanıyorum ki ülkemiz ihya olacaktır." dedi.

AA
Başkan Erdoğan, Kara Harp Okulu Camisi’nin açılışına katıldı

Başkan Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni öncesinde caminin bulunduğu alana geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından karşılanan Erdoğan, tören mangasını selamladı.

Daha sonra dua okundu ve ardından Başkan Erdoğan, beraberindekilerle kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi.

Erdoğan, açılış sırasında "Mescidimizin imarında emeği geçen tüm kardeşlerimize, yüksek dereceli yöneticilerimizden mimarımızdan mühendisimizden işçisine kadar hepsinden Allah razı olsun diyorum. İnşallah ilanihaye bu mabetlerimizle inanıyorum ki ülkemiz ihya olacaktır." dedi.

Açılışın ardından camiye giren Erdoğan'a Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarafından bilgi verildi.

Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları da katıldı.

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