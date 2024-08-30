Rusya: Son bir haftada Ukrayna’da 7 yerleşim birimini ele geçirdik

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun 24 Haziran-30 Ağustos tarihlerinde Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Ukrayna'daki unsurlara yönelik hipersonik "Kinjal" füzeleri dahil yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırıların Rus ordusunca düzenlendiği kaydedilen açıklamada, enerji ve havaalanı altyapısı unsurları, yakıt depoları, Batılı uçak ve topçu mühimmatı, İHA üretim atölyeleri, insansız deniz araçlarının saklandığı merkezler, Ukraynalı asker ve paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandığı noktaların vurulduğu belirtildi.

Rus ordusunun cephe hattında pozisyonlarını iyileştirdiği ifade edilen açıklamada, Ukrayna'da 7 yerleşim biriminin ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada "Harkiv bölgesinde Sinkovka, Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin Stelmahovka, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Konstantinovka, Orlovka, Kamışevka, Nikolayevka ve Novojelannoye yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Aynı tarihlerde 58 Ukraynalı askerin teslim olduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 641 uçak, 283 helikopter, 30 bin 701 İHA, 575 hava savunma füze sistemi, 17 bin 783 tank ve zırhlı araç, 1431 çok namlulu roketatar, 13 bin 809 obüs ve havan topu ile 25 bin 447 özel askeri araç imha edildi."

Bakanlığın açıklamasında ayrıca Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'tan bugüne kadar Kursk yönünde 7 bin 800 askerini, 75 tankını, 36 piyade savaş aracını, 64 zırhlı personel taşıyıcısını ve 507 zırhlı aracını kaybettiği belirtildi.