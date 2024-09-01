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Rus helikopteri yolcularıyla birlikte kayıplara karıştı

HABER MERKEZİ
Rus helikopteri yolcularıyla birlikte kayıplara karıştı
İçerisinde üçü mürettebat 19'u yolcu olmak üzere 22 kişi taşıyan bir Rus Mi-8T helikopteri Kamçatka'da kayboldu. Vachkazhets yanardağının yakınlarından kalkan helikopter, planlanan zamanda rapor vermedi. Rusya'ya ait federal hava ulaştırma kurumunun ön verilerine göre, 22 kişiyi taşıyan Rus Mi-8T helikopteri Kamçatka Yarımadası'nda kayboldu. Helikopter Vachkazhets yanardağının yakınındaki bir üsten havalandı ve havalandıktan sonra yerel saatle 04.00'te rapor vermesi gerekiyordu. Mürettebat planlanan zamanda rapor vermeyince helikopterin akıbeti hakkında endişeler ortaya çıktı ve soruşturma başlatıldı. Helikopterde üç mürettebat üyesi ve 19 yolcu bulunduğu aktarıldı. Acil Durumlar Bakanlığı arama kurtarma çalışmalarının bölgedeki yoğun sis nedeniyle aksadığını açıkladı.
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