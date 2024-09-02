Başkan Erdoğan: Türkiye yeni bir anayasaya hazırdır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2024-2025 Adli Yıl Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Adliyenin kapısını sonuna kadar adalete açmak için iş başı yaptığınız bu günde sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Yeni adli yıl, ülkemiz, milletimiz, avukatlarımız, hakimlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Asrın felaketini yaşadığımız 6 Şubat Depremlerinde hayatını kaybeden 206 yargı çalışanını buradan rahmetle anıyorum. Malumunuz bu sene Yargıtay'ın bu sene seçim yılıydı. Seçimlerde Ömer Kerkez beyefendi Yargıtay başkanı olarak seçildi. Kerkez'i canı gönülden tebrik ediyorum. Görevi devreden Mehmet Akarca'ya gayretleri için teşekkür ediyorum.

"ADALET YÜCE BİR İDEALDİR"

Seçim atmosferinin geride bırakılmasını, yargımızın etkin işleyişi bakımından önemsiyoruz. Önümüzdeki dönemde tüm yargı organların milletimizin adalet arayışına daha hızlı cevap verebilecek. Uyumun güçlendirilmesi için atılması gereken hukuki adımlar varsa Meclisimizle birlikte bunları yerine getireceğiz.

Toplumun huzuru, refahı ve güvenliği için vazgeçilmez kavramlar vardır. Bunların en başında adalet yer alır. Mahkeme salonlarımızın duvarında yazan "Adalet mülkün temelidir" sözü devletin adaletle ayakta durduğunun delilidir. Bizim milletimizin ayırıcı vasfı adalettir.

Farabi ise insanın biyolojik varlığının denge içerisinde yaratıldığını ifade etmektedir. Devlet ve toplum hayatında adaletin yerine dair benzer tespitlere rastlıyoruz. Özeti şudur; Devletin temel direği, varlık sebebi adalettir. Toplumda huzuru sağlamanın, insanı barış içinde yaşatmanın yolu yine adaletten geçer. Kanun, hukuk ve adalet birbiri ile bağlantılı kavramlar olmakla birlikte aynı manaya gelmez. Hukuk toplumun değerlerini koruyan klavuzken adalet ise toplumun doğru tatbikinin ödülüdür.

Aziz milletimizin takdiriyle ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlenirken 4 sütundan birini adalet olarak belirledik. Bir yandan milletin sofrasındaki ekmeği büyütüp refahı artırırken diğer yandan devlet ile vatandaş arasındaki bağı güçlendirdik. Adalet sistemimizin etkin, güvenilir, tarafsız ve bağımsız olması için her alanda tarihi nitelikte adımlar attık. Son 22 yılda attığımız yatırımlara, reformlara sizler yakinen biliyorsunuz.

"YARGITAY VE DANIŞTAY'IN İŞ YÜKÜNÜ AZALTTIK"

Hukuk ve yargı sistemimizi insana hizmet eder hale getirmek için akla gelen her başlıkta çok önemli alanlarda çalıştık. Bölge adliye ve idare mahkemeleri sayesinde Yargıtay ve Danıştay'ın iş yükünü azalttık.

Şunu bir defa çok net ifade etmek isterrim; Toplumda adaleti artıracak her çaba önemlidir. Modern adalet sarayları önemlidir, teknolojik yeniliklerden yararlanmak önemlidir. Kabul edelim bunların hiçbiri adaletin garantisi değildir. Asıl olan vicdanların huzur bulmasıdır. Hayata dair her husus gibi adalette insan içindir. Yeni teknolojilerin etkisiyle toplum hızal değişiyor, talep ve istekleri farklılaşıyor.

"2 YENİ UYGULAMAYI HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Bu yıl 2 yeni uygulamayı hayata geçiriyoruz. Hukuk mesleklerine giriş sınavıdır. Hakim, savcı noter olacak kişilerin meslek ve niteliklerinin artırılmasını hedefliyoruz. Diğer uygulama ise hakim ve savcı yardımcılığı kurumudur. 3 yıllık bir modeli devreye alıyoruz. 1 yılı adalet akademisinde, diğer 2 yılı deneyimli hakim ve savcıların yanında olmak üzere hakim ve savcılarımız çok daha deneyimli olarak yetişecek. Müspet etkilerini pratikte de göreceğine inandığım sisteminin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

"YARGI REFORMU BELGESİNİ AÇIKLAYACAĞIZ"

2024-2028 yıllarını kapsayan Türkiye Yargı Reformu belgemizi önümüzdeki süreçte milletimizle paylaşacağız. Her iki belgenin hazırlığında milletimizin insan hakları, adaletini göz önüne aldık. Makul süre öngörülebilir ve çözüm merkezli adalet olacak. Gerek kanun değişikiliiği, kolaylaştırılmış, verimliliği esas alan süreçler oluşturacağız.