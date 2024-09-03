Başkan Erdoğan kararı imzaladı! AK Parti’de kongre süreci başladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamasından öne çıkan detaylar şu şekilde:

Ekim-Ocak arasında belde ve ilçe kongreleri yapılacak. İl kongreleri Aralık-Mart arasında gerçekleştirilecek.

Ekonomi ile ilgili gündemi yakından takip ediyoruz. OVP 5 Eylül'de açıklanacak. Spekülasyon amaçlı dış ve iç kaynaklı haberler var. Elde edilen pozitif sonuçlardan rahatsız olanların bunu propaganda etme içinde olduklarını biliyoruz. Esas olan işimize bakıp vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmektir.

Yeni dönemdeki siyasi çalışmalar, meclis faaliyetleri kapsamlı şekilde ele alınacak.

DİYARBAKIR ANNELERİ

Evlatları için mücadele edenlerin çok kıymetli bir iş yaptıklarını söylemek isterim. Gerek insan hakları örgütlerinden gerekse başka yerlerden şu ana kadar destek verilmemiş olması bu çerçevede dikkatle değerlendirilmesi gereken bir husus olarak dikkate alınmalıdır. Buradaki çifte standart herkesin dikkatini çekmektedir.

Diyarbakır Anneleri'nin eylemine destek vermiyorsunuz insan hakları söyleminiz havada kalmaktadır. Buna herkesin destek vermesi gerekiyor.

Geçen ay son derece yoğun geçti. Malazgirt ve 30 Ağustos Zaferlerimizi kutladık. Maalesef böyle Türkiye'yi kimlikçi tartışmaların içinde boğmak isteyen, tarihteki sürekliliğimizi yaralı bilinç haline getirmeye çalışanları gördük.

Siyasi partiler olarak rakibiz husumetli değiliz. Rekabet husumete dönüşmemeli.

Geniş bir coğrafyayı istikrarsızlaştırmaya çalışan Netanyahu saldırganlığı söz konusuyken iç içe bir bütün halinde durmalıyız.

Aidiyetlerimiz ve isimlerimiz faklı olabilir ama hepimiz Türkiye Cumhuriyetiyiz.

"CHP ÇİRKİN DİLİ HİMAYE EDİYOR"

CHP içindeki bir takım rekabetler bu çerçevede örtbas edilmeye çalışılmaktadır. Siyasi eleştiri demokrasinin olmazsa olmazıdır. CHP çirkin dili himaye ediyor. Burada siyasi eleştiri ile nefret siyasetini birbirinden ayırmak gerekir. O zaman demokrasi ortadan kalkmış olur.

Siyasi partiler nefret siyasetinin hamisi haline gelirse problem büyük demektir. Herkesin sorumlu davranmasında fayda var.

İSRAİL'İN GAZZE VE BATI ŞERİA'YA YÖNELİK SALDIRILARI

Bu açık bir soykırımdır. Dünya buna sessiz kaldığı sürece soykırıma ortak olacaktır. Bugün bu sessizliğe gömülenler, örtülü destek verenler bunun sorumlusu olacaktır. Soykırımcı Bakan'ın Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları işi geri dönülemez hale getirir. Burada durdurulmazsa herkes bu bölge savaşının sorumluluğunu paylaşmak zorunda kalır.

ÖZGÜR ÖZEL'İN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISINA YANIT

2024 yılının en kötü esprisi yarışması olsa bu birinci olurdu. Cumhurbaşkanımızı herhangi bir seçimde yeneceğini düşünmesi siyasi bir değerlendirme olarak ele alınamaz. Seçim bittikten sonra istedikleri şuydu; 'Biz seçim istemiyoruz, Hizmet edeceğiz' diyordu. Gözüken o ki bu plan tutmadı. Belediyelerde hizmetlerin aksaması, sel ve diğer felaketlerdeki çaresizlikleri, akraba atamaları erken seçim tartışması ile örtbas edilmeye çalışılıyor. Herhangi bir erken seçim yok.

TEĞMENLERİN KILIÇLI YEMİNİ

Teğmenlere hakaret de doğru değil. Teğmenlere hakaret kabul edilemez. Eski vesayet anlayışının diriltilme çabası da yanlıştır.

Hukuk dışı vatanseverlik olmaz. Hukuk içinde olur.

Onların sevincini vatandaşların takdir edilmesi önemli. Birilerinin yaptığı açıklamalara bakarak, geçmişteki kötü tecrübelerin anımsatılması demokratik hakkını kullanan vatandaşların eleştirileri de anlayışla karşılanmalıdır.

Teğmenlere hakaret de doğru değil. Teğmenlere hakaret kabul edilemez. Eski vesayet anlayışının diriltilme çabası da yanlıştır. 'Hükümete kılıç çekti' diyenler vesayeti diriltmek istiyor.

Siyasi partiler olarak rakibiz husumetli değiliz. Rekabet husumete dönüşmemeli.

Geniş bir coğrafyayı istikrarsızlaştırmaya çalışan Netanyahu saldırganlığı söz konusuyken iç içe bir bütün halinde durmalıyız.

Aidiyetlerimiz ve isimlerimiz faklı olabilir ama hepimiz Türkiye Cumhuriyetiyiz.

CHP içindeki bir takım rekabetler bu çerçevede örtbas edilmeye çalışılmaktadır. Siyasi eleştiri demokrasinin olmazsa olmazıdır. Burada siyasi eleştiri ile nefret siyasetini birbirinden ayırmak gerekir. O zaman demokrasi ortadan kalkmış olur.

BAŞKAN ERDOĞAN İMZALADI! SÜREÇ BAŞLIYOR

Başkan Erdoğan AK Parti'yi kongreye götürecek kararı imzaladı. Kongre süreci yarın başlıyor.

KADRO YENİLENECEK

AK Parti son olağan kongresini 24 Mart 2021'de son olağanüstü kongresini ise Ekim 2023'te gerçekleştirmişti. Büyük kongre 31 Mart seçimlerinin ardından yapılması beklenen değişimin de işaret fişeği olacak.

Kongrelerde parti kadrolarında değişime gidilmesi bekleniyor. Kongre kararının alınması ile olağan kongre süreci işletilecek. Belde, ilçe, il ve büyük kongre yapılacak. Daha sonra il kongrelerinin tamamlanması ve büyük kongreye gidilmesi planlanıyor. 110 üyeden oluşan MKYK'daki değişim kararını Erdoğan verecek.