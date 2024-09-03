NATO - CIA ve NETFLIX küstahlıkları

BATI - AMERİKA, 'İYİ KUKLA GÖSTERİSİNDE İPLERI GÖREMEZLER' DIYE DÜŞÜNÜYOR AMA YANILIYORLAR. BÜYÜK TÜRK MİLLETİ İPLERİ GÖRÜYOR...

Batı iki yüzlü olduğunu alenen sergiliyor. Her zaman kendi gibi düşünmeyenlere hep ikircikli davranan batı dünyası aylardır siyonist Netanyahu'nun masum Gazzelilere soykırım yapmasına, gaddarca saldırmasına göz yumuyor. Destekliyor, silah veriyor. Batının tüm nankörce davranışları tamamen İslam coğrafyası üzerine yoğunlaşmış.

Asırlardır bu coğrafyada at oynatmayı yeğleyen, menfaati gereği siyonizmin kılıcını kuşanan, terörü destekleyerek silah, malzeme, eğitim ve lojistik destek sağlayan, başta PKK olmak üzere yeryüzündeki tüm terör mahfilerini kurup destekleyen, finanse eden batı emperyalizminın aparatlarından NATO - CIA - NETFLIX KÜSTAHLIKLARI ile yine karşımıza çıktı. ABD İSTIHBARAT SERVİSİ CIA APARATI Netflix'in Türk düşmanı dizisine tepkiler yağıyor.

Aparat dijital yayın platformu Netflix, Güney Kıbrıs Rum yapımı dizide, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı, tarihi gerçekler çarpıtılarak yer alıyor.

Kara propaganda dizisinde, Barış Harekatı öncesi Kıbrıs'taki Rum çetelerinin Türklere yönelik toplu katliamlarından bahsedilmiyor.

Gazimağusa'nın Rumca adının verildiği dizide, Türk askerinin sivil hassasiyeti de görmezden geliniyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Netflix'te yayına girecek olan Kıbrıs Rum Kesimi yapımı "Famagusta" adlı diziye sert tepki geldi.

"GÜNEY KIBRIS KARA PROPAGANDASINA HİZMET EDİYOR"

Dışişleri Bakanlığı'nın sert açıklama şu şekilde: "Dijital bir platformda yayınlanacak olan "Famagusta" adlı dizi, tarihi gerçekleri çarpıtmak suretiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kara propagandasına hizmet etmektedir. Bu dizi, 1963-74 yılları arasında gözlerini kan bürümüş Kıbrıslı Rum çeteler tarafından katledilen Kıbrıs Türklerinin aziz hatıralarına büyük bir saygısızlık teşkil etmektedir. Gerçekleri olduğundan farklı yansıtmaya dönük bu tip nafile girişimler, Milli davamız Kıbrıs konusundaki mücadele azmimizi daha da güçlendirmektedir. Kıbrıs gazilerimizi saygı, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."

ERSİN TATAR: KINANMASI GEREKİYOR

Dizinin Netflix'te yayınlanmasından önce AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Türkiye'nin rahatsızlığını dile getirmiş, "Barışı getiren ve adaleti tesis eden müdahalenin, Rum propagandasıyla hedef alınmasını kabul edemeyiz" ifadesini kullanmıştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, "Böylesine bir kuruluş, böyle bir kara propagandaya nasıl alet olur düşüncesi içerisindeyim, düşündürücü olduğunu söylüyorum.

Yakışmadı diyorum.

Gerçekten kınanması gerekiyor ve kınıyoruz" dedi.

APARAT NETFLIX'İN ARKASINDA KİM VAR?

Netflix'i tanıyalım. Netflix bir Morgan Stanley şirketidir.

Yani Rothschild şirketi.

Morgan Stanley, JP Morgan vs ABD Merkez Bankasını 1913 yılında Jekyll adasında kuran aileler, yani dünya finans sistemine yön verenler Netflix'in arka plandaki sahipleri. 21.yy Dijital Dünyasında "algı yönetimi" sosyal medya platformları ve dijital film, oyun platformları ile yönetiliyor/yönetilecek.

20.yy'da Hollywood'un arkasındaki "akıl" 21.yy'da Netflix üzerinden "dijital sinema" ile sinema sektöründe yeni bir yön çiziyor.

NATO'NUN SKANDALI

İzmir'de bulunan NATO Müttefik Kara Komutanlığı, X hesabından yaptığı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama paylaşımında Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekâtında sonrasında inşa ettiği Afrin Hastanesi önünde nöbet tutan Türk askeri fotoğrafı kullanılmıştı.

Kutlama mesajında kullanılan fotoğrafa buyük tepkiler geldi. LANDCOM daha sonra paylaşımı silerek başka bir fotoğrafla aynı kutlama mesajını yayımladı.

Hatırlayalım.

Geçen yıllarda, NATO'nun Norveç'te gerçekleştirdiği bir tatbikatta, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşman hedefler olarak seçilmesiyle meydana gelen skandalın ardından paktla ilişkilerini bir kez daha sorgulamaya başlamıştı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye'nin tatbikattaki 40 askerinin tümünü derhal çekti.

ABD'nin Soğuk Savaş dönemini hatırlatan dış politikasının bir aracı haline gelen NATO gelinen noktada, üye ülkelerinin Türkiye üzerinde baskı kurma aracından öte bir görev görmüyor.

VE CIA SKANDALI...

Türkiye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanırken, ABD'nin dış istihbarat birimi CIA'den küstah bır yayın yapıldı. ABD'nin dış istihbarat servici CIA, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlandığı günde Kapadokya'nın fotoğrafını kulllandı ve Türkiye yerine "Turkey" yazdı.

Kapadokya ile CIA neyin mesajını veriyor? 15 Temmuz'da aparatları FETÖ'ye darbe yaptırmaya kalkmışlardı.

Aziz milletimiz Türkiye'nin işgalini hedefleyen ABD oyununu paçavraya çevirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dimdik durarak, ABD'nin yeni kirli planları da bozuldu.

CIA Kapadokya ifadesi ile aklınca oyun oynuyor. Amerika koruduğu FETÖ'yü vermiyor.

Aparat FETÖ, 15 Temmuz darbe girişimine kod adı olarak KAPADOKYA demişti.

SONUÇ İstiklal Marşı yazarımız, milli şair rahmetli Mehmet Akif ERSOY ne güzel de özetlemiş; "Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar." Bat ı(Avrupa) insanlığın yüz karası ve bir ölüm sessizliğine gömülmüş durumda.

Kendi işine geldiği gibi hareket eden, menfaati gerektiğinde kavram cambazlığına bürünen batı, bugün savunduğu kavramlar karşısında üç maymunları oynuyor.

Aparatları da bir bir ortaya dökülüyor. Aziz milletimiz emperyalistleri çok çöplüğe attı. Yine atmaya kararlıdır.