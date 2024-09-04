Başkan Erdoğan Ekim’de BRICS Zirvesi’ne katılacak

TÜRKİYE'NİN BRICS'e üyelik için resmi başvuru yaptığı yönünde çıkan iddialar sonrasında Kremlin'den önemli bir açıklama yapıldı. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazan kentinde 22-24 Ekim tarihlerinde yapılması planlanan BRICS Zirvesi'ne katılma davetimizi kabul etti" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, 2018 yılında Güney Afrika'da düzenlenen 10. BRICS Zirvesi'ne katılmış ve aile fotoğrafı çekiminde yer almıştı. Kurucu ülkeler Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın baş harflerini taşıyan BRICS, ABD'nin hegemonyasına karşı gelişmekte olan ülkeleri temsil eden alternatif bir örgüt olarak öne çıkıyor. Son olarak İran, BAE, Etiyopya ve Mısır gruba üye olmuştu. BRICS'te yeni genişleme kararının ekimde Rusya'da yapılacak zirvede ele alınması bekleniyor.