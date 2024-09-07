MİT’ten 4 milyar dolarlık operasyon

Terör örgütleri ile MOSSAD ajanlarının üzerine kabus gibi çöken Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), kripto dolandırıcılarına da göz açtırmıyor.

Çok sayıda ülkede kullanıcılara yüksek kar vaadi ile kripto para kazanmayı vadeden Dubai merkezli şirket Omega Pro, bu uygulamaya yaklaşık 3 milyon insanı dahil etti. Paralarını alamayan vatandaşlar şirket hakkında suç duyurusunda bulunmaya başladı. Bunun üzerine MİT, operasyon düzenledi. Jandarma, şirketin İsveç vatandaşı CEO'su Andreas Szakacs'ın Türkiye'ye gelerek ismini "Emre Avcı" olarak değiştirdiğini tespit etti. Temmuzdaki operasyonda gözaltına alınan Andreas Szakacs, tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne konuldu.