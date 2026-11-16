Sokak köpeği ve arsa tartışması 3 can almıştı! İzmir'deki vahşette dikkat çeken karar

Olay, 10 Haziran 2022'de İzmir Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi 7171/1 Sokak'ta meydana geldi. Ali İhsan Kılıç ile sokak köpeği besleme ve arsa meseleleri nedeniyle husumetli olduğu Yahya Köşek arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Kılıç, tabancayla Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve 2 çocuk annesi kızları Funda Güçlü'ye ateş etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan 3 yaralı da kurtarılamadı. Gözaltına alınan Ali İhsan Kılıç ile ağabeyi Mehmet Kılıç tutuklandı.

AYRI AYRI 3'ER KEZ MÜEBBET TALEBİ

Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, Ali İhsan Kılıç hakkında 'Kasten öldürme', ağabeyi Mehmet Kılıç için ise 'Kasten öldürmeye iştirak' suçundan ayrı ayrı 3'er kez müebbet hapis cezası istendi. Sanıklar hakkında 'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan da 2'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca Köşek çiftinin diğer kızları Filiz Topaloğlu'nu silahla tehdit eden Ali İhsan Kılıç için 2 yıla kadar, darbederek yaralayan ağabeyi Mehmet Kılıç için 5 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

CEZA YAĞDI

Filiz Topaloğlu hakkında da Mehmet Kılıç'ı 'Kasten yaralama' suçundan İzmir 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava, mevcut dosya ile birleştirildi. İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, Ali İhsan Kılıç'ı Yahya Köşek'e yönelik 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, Meryem Köşek ve Funda Güçlü'ye yönelik 'Kadını kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ali İhsan Kılıç'a, Filiz Topaloğlu'na yönelik silahlı tehditten 4 yıl, '6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet' suçundan da 2,5 yıl hapis cezası verildi.