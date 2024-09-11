Batı Şeria’da dev kalabalık Ayşenur’u dualarla uğurladı

İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde cenaze töreni düzenlendi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ailesinin talebi üzerine Ayşenur'un cenazesini Aydın'ın Didim ilçesinde defnedilmesi için gerekli çalışmaların sürdüğünü söyledi.

BLINKEN DEMEÇ VERDİ

Nablus kentindeki Rafidia Hastanesi önünde düzenlenen cenaze törenine çok sayıda Filistinli ve aktivistler katıldı. Bu sırada, "Onun kanı özgürlüğün önünü açsın, huzur içinde yat arkadaşımız" yazılı pankart açıldığı görüldü. Eygi'nin naaşı, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi İsmail Çobanoğlu ve Nablus Valisi Gassan Daglas'ın da katıldığı cenaze namazından sonra Filistin askerleri tarafından nakil ambulansına konuldu. Öte yandan Eygi'nin cenazesinin nerede defnedileceğine dair, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli açıklamalarda bulundu. Keçeli, "Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının ailesine teslim edilmesi ve defni için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Vatandaşımızın naaşının önce İsrail tarafına getirilmesi ve bilahare Ürdün üzerinden ülkemize nakli öngörülmektedir. Cenazenin, merhumenin ailesinin talebi üzerine Aydın'ın Didim ilçesinde defnedilmesi öngörülüyor" sözlerini kaydetti. ABD Dışişleri Bakanı Blinken de günler sonra söz konusu cinayet ile ilgili konuştu. Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesinin hem sebepsiz hem de haksız olduğunu dile getiren Blinken, "Hiç kimse protestoya katıldığı için vurulmamalı ve öldürülmemeli" ifadelerini kullandı.