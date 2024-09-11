UCM Başsavcısı’ndan Netanyahu için yakalama kararını hızlandırma talebi

İsrail'in Kanal12 televizyonunun haberine göre, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Han, Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan 1 nolu UCM Ön İnceleme Dairesine talep gönderdi.

Netanyahu ve Gallant'ın yanı sıra Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf hakkında yakalama kararı çıkarma sürecinin hızlandırılması talebinde bulunan Han, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan İsmail Haniye'nin ise bu listeden çıkarılmasını istedi.

Han, Filistin'de durumun kötüleşmesi ve suçların işlenmeye devam etmesi nedeniyle yakalama emirlerinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

İSRAİL'İN TEPKİSİ

Bunun üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun basın ofisinden yapılan açıklamada, UCM Başsavcısı Han'ın Netanyahu ve Gallant'ı Sinvar ile karşılaştırmasının "antisemitizm" olduğu iddia edildi.

Açıklamada, Lahey'de atılan adımların baştan beri siyasi olduğu ve hukuka dayanmadığı öne sürüldü.

UCM Başsavcısı Han, 20 Mayıs'ta, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.

Han, Netanyahu ve Gallant'ın 8 Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi'nde "savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan cezai sorumluluk taşıdığına inanmak için makul gerekçeler bulunduğunu" açıklamıştı.

UCM'den yapılan açıklamaya göre Han, Netanyahu ve Gallant'a ilaveten Hamaslı yetkililer İsmail Heniyye, Yahya Sinvar ve Muhammed ed-Dayf hakkında da "yakalama kararı" başvurusunda bulunmuştu.