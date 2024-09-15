Narin cinayetinde tutuklu sayısı 11’e yükseldi

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 11'e yükseldi. Baş şüpheli olarak görülen amca Salim Güran'ın savcılıkta ifadesi yeniden alındı. "Suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanan amca Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran da gözaltına alındı. Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Tutuklu amca Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen R.A, tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 11'e yükseldi. Öte yandan tutuklulardan birisi olan Nevzat Bahtiyar'ın da evinde arama yapıldı.