Bayraktar TB3 SİHA TCG Anadolu’yla buluşuyor

ROKETSAN yürütücülüğünde, Tuz Gölü Hisar Atış Alanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST 2024 Roket Yarışması'na katılan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in çekim alanına bu yıl da girdiklerini söyledi. Bayraktar, Antalya'da muhteşem bir organizasyon olduğunu, 25 farklı yarışmanın yapıldığını hatırlattı. Bu yıl 11 farklı ilde TEKNOFEST yarışmalarının devam ettiğini dile getiren Bayraktar, şöyle konuştu: "Tuz Gölü Hisar Atış Alanı bir anlamda hiçliğin ortasında, olabildiğince düz bir alanda ülkemizin gençlerinin hayallerini yükselttiği bir yer. Burası bu anlamda bizi çok etkiliyor" ifadelerini kullandı.

'LİDER OLMAYI HEDEFLİYORLAR'

Bayraktar şöyle devam etti: "TEKNOFEST ile ülkemizin Milli Uzay Programı, hava savunma sistemleri ve uzaya çıkılacak fırlatma araçları üzerinde çalışan bir nesil yetişiyor."Bayraktar, şu anda yapılanları eskiden hayal etmenin bile marifet olduğunu ifade etti. Bayraktar, "Şimdi gençlerimize sorduğumda o eskiden öğrenilmiş çaresizliklerin yıkıldığını ve dünyaya damgasını vuracak markaları inşa edebileceklerini ve teknolojileri geliştirebileceklerini görüyorum. Bunu da insanlığın ve ülkemizin faydasına dosdoğru bir ahlakla yapacak, dünya lideri olmayı hedefleyecek gençlerimiz yetişiyor" diye konuştu.

'UÇUŞ DENEMELERİ BAŞLAYACAK'

TÜRKİYE'NİN savunma eserlerinin ilgi gördüğünü dile getiren Bayraktar, şunları kaydetti: "Şu an Bayraktar TB3 üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretimine geçtik, üretim aşamasını hızlandırma çalışmalarımız devam ediyor. Bayraktar TB3'ün prototip versiyonu ilk uçuşuna hazırlanıyor. İnşallah yakında Bayraktar TB3, TCG Anadolu'da denemelerine başlayacak."