Başkan Erdoğan’a sevgi seli

Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Başkan Erdoğan'ı ve eşi Emine Erdoğan'ı taşıyan uçak, önceki gece saatlerinde New York'a indi. Başkan Erdoğan daha sonra Türkevi'ne geçti. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Türkevi girişinde kendilerini bekleyen kalabalık tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı. Ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlara doğru yürüyen Erdoğan çifti, bir süre burada sohbet etti. Erdoğan, ABD ziyareti kapsamında Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na katılacak ve bazı temaslarda bulunacak.

DÜNYAYA ANLATACAK

Erdoğan dün düşünce kuruluşu temsilcileri ile yuvarlak masa toplantısına ve Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) toplantısına katıldı. Genel Kurul'da üçüncü sırada konuşmasını gerçekleştirecek olan Başkan Erdoğan, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sürdürdüğü soykırımı dünyaya anlatacak. Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve bazı yetkililer eşlik etti.

'İFTİHAR EDİYORUZ'

Erdoğan'ın ABD'deki ilk programı Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabulü oldu. İş insanlarıyla bir araya gelen Erdoğan'ın ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hacminin yakalanması hedefine vurgu yaptığı dile getiriliyor. Erdoğan, ticaret hacminin geliştirilmesi için Türkiye'nin iş insanlarının yanında olduğu mesajını verdiği ifade ediliyor. Türkevi'nin önünde Erdoğan'ı sevgi gösterileriyle karşılayan vatandaşlardan Ebru Şahin, "Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılamaya geldik. Ben Los Angeles'tan geldim. Cumhurbaşkanımız Çin'de de olsa oraya da giderdik" dedi. Şevkiye Sun ise "Sayın Cumhurbaşkanımız buraya her geldiğinde gelip karşılıyoruz. Çok mutlu oluyoruz, iftihar ediyoruz" ifadelerini kullandı.