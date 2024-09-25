Emine Erdoğan’dan lider eşlerine ‘sıfır atık’ teşekkürü

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayan lider eşlerine teşekkür etti. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından "#DünyaOrtakEvimiz" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Ülkelerinde sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştırma sözü veren Guatemala Devlet Başkanı'nın Eşi Lucrecia Peinado'ya, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı'nın Eşi Mirela Becirovic'e, Kosova Devlet Başkanı'nın Eşi Prindon Sadriu'ya teşekkür ediyorum. Değerli lider eşlerinin, ortak geleceğimiz için gösterdikleri bu duyarlılığın yalnızca bugünü değil, yarınlarımızı da kurtaracağına yürekten inanıyorum" dedi. Öte yandan New York'taki Türkevi'nde, Olgunlaşma Enstitüleri tarafından düzenlenen "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" programına ev sahipliği yapan Emine Erdoğan, "Dünyayı saran tek tipleşme ve kültürel çoraklaşma tehdidi karşısında, Anadolu kadınının zamanı aşan işleme dilinin ve emeğinin tüm dünya için bir ilham olmasını ve unuttuğumuz değerleri yeniden hatırlatmasını diliyorum" dedi.