Türkiye Yüzyılı’nı yatırım yüzyılı yapacağız

Yatırım Danışma Konseyi, 8 yıl aradan sonra dün İstanbul'da, Dolmabahçe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde toplandı. Başkan Erdoğan, toplantıda şunları söyledi: "Konseyde iletilen birçok teklif ve tavsiyeyi ülkemizin yatırım ortamını iyileştirirken daima göz önünde bulundurduk. Bundan sonra da ortak akılla sorunlarımıza çözüm bulacak yeni reform paketlerini devreye alacağız. Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda yatırım yüzyılı yapmaya kararlıyız."

GÜVENİLİR BİR PARTNER

Erdoğan, Kovid-19 sonrasında küresel tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmalar ve ortaya çıkan jeopolitik gerilimlerin uluslararası ticareti ve yatırımları yeniden şekillendirdiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye sahip olduğu üretim kabiliyetleri, güçlü altyapısı, nitelikli insan kaynağı, gelişmiş pazarlara yakın konumu ve küresel entegrasyonu ile bu dönüşüm sürecine en hızlı adapte olan ülkelerin başında geliyor. Yakın dönemde yaşanan birçok gelişme Türkiye'nin küresel ekonomideki rolünü daha da öne çıkarmıştır. Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki tıkanma döneminde alternatif ulaşım rotaları sunarak küresel ticarette güvenilir bir partner olduğunu ispatlamıştır. Ülkemizin küresel tedarik zincirlerindeki konumu her geçen yıl daha da güçleniyor. 2002 yılında 36 milyar dolar ihracatla dünya ticaretinden binde 5 oranında pay alırken, bugün 256 milyar dolara ulaşan ihracatımızla payımızı yüzde 1'in üzerine çıkardık."

21 YILDA 5.4'LÜK BÜYÜME

Artık ürün sepetinin yarıya yakınının yüksek ve orta yüksek teknolojili ürünlerden oluştuğunu ifade eden Erdoğan, "Son 21 yılda yıllık ortalama yüzde 5,4'lük büyüme kaydederek satın alma gücü paritesine göre 11'inci sıraya yükseldik. Ulaştırma, enerji, eğitim, sağlık ve dijitalleşme alanlarında yaptığımız dev yatırımlarla ülkemizin altyapı eksiklerini tamamladık. Ülkemiz yatırımların yöneldiği öncü destinasyonlardan biri haline geldi. Uluslararası doğrudan yatırımlar da bu süreçte bizlere ciddi katkı sundu. 2003'ten önceki 30 yılda sadece 15 milyar dolar yatırım alan Türkiye, son 20 yılda toplamda 268 milyar dolarlık doğrudan yatırım çekti" dedi. Erdoğan, burada karşılıklı bir "kazan kazan" durumu söz konusu olduğunu vurgulayarak, "Son 15 yılda Türkiye'de gerçekleştirilen ihracatın yaklaşık yüzde 31'ini uluslararası sermayeli şirketler yaptı. Özel sektör istihdamında uluslararası yatırımcıların payı yüzde 8,8'e çıktı" diye konuştu.

SEÇİMSİZ 3,5 YIL VAR

Erdoğan, "Biz iktidar ve ittifak olarak tüm planlarımızı 2028'e göre yapıyoruz. Muhalefetin kendi iç çekişmelerini perdeleme amacıyla gündeme getirdiği seçim tartışmalarını, havanda su dövmek olarak görüyoruz. Türkiye'nin önünde her biri altın kıymetinde seçimsiz 3,5 yıl vardır. Ekonomide, savunmada, diplomaside, demokraside ve diğer alanlardaki hedeflerimize ancak bu 3,5 yılın hakkını vererek ulaşabiliriz. Sizin de gelecek planlarınızı buna göre yapmanızda fayda olduğuna inanıyorum. Türkiye, siyasi istikrarın, nitelikli insan kaynağının, küresel değer zincirlerindeki yükselen konumu, coğrafi avantajları ve güçlü ekonomik altyapısıyla; uluslararası doğrudan yatırımların merkezi olmaya devam edecektir. Bu süreçte şunu lütfen unutmayın; Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimiz 7 gün 24 saat sizlerin hizmetindedir" diye konuştu.

ORTA VADELİ PROGRAM

Orta Vadeli Program'dan söz eden Erdoğan, "12. Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi gibi belgelerle ekonomideki yol haritamızı belirledik. Orta vadeli programın temel hedeflerinden biri yıllık ortalama yüzde 5'in üzerinde ekonomik büyümedir. Enflasyonun tek haneli rakamları düşürülmesi, cari açığın azaltılması ve ihracatın yıllık ortalama yüzde 7 oranında artırılması da programın öne çıkan başlıkları arasındadır" şeklinde konuştu.

KARADENİZ'İN JEOSTRATEJİK ÖNEMİ ARTACAK

Başkan Erdoğan, Uluslararası Karadeniz Rize-Ayder Forumu'na videomesaj gönderdi. Erdoğan, "Geniş Karadeniz Bölgesi'nin lojistik ve ulaştırma imkanlarının ele alınacağı Uluslararası Karadeniz Rize- Ayder Forumu'nun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Karadeniz coğrafyası içerisinde yer alan tüm ülkelerde ticareti geliştirecek, malların ve ulaştırma hizmetlerinin teslimat sürelerini kısaltılacak lojistik ağların geliştirilmesine ihtiyaç duymaktayız. Önümüzdeki dönemde bölgenin jeostratejik öneminin daha da artacağı görülüyor. Karadeniz bölgesindeki ulaştırma ve lojistik altyapısının güçlendirilmesiyle inşallah bu ivme daha da hızlanacaktır. Karadeniz Bölgesi'nin hak ettiği yeri alacağından asla şüphe duymuyorum" ifadelerini kullandı.