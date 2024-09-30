FETÖ’cü Sayıştay üyesi sınırda yakalandı

Geçtiğimiz günlerde Edirne'de FETÖ şüphelilerine karşı iki ayrı operasyon düzenlendi. Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından iki gün önce Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi Sayıştay başdenetçisi F.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Edirne Adliyesi'ne sevk edilen F.K, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Yine Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken güvenlik güçleri tarafından 2 gün önce merkezdeki birinci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonla yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi Y.A.'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Y.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.