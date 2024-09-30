  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Gündem

FETÖ’cü Sayıştay üyesi sınırda yakalandı

Edirne’de düzenlenen iki ayrı operasyonda, bir FETÖ’cü ile bir PKK’lı yakalandı. Yunanistan’a kaçarken gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü üyesi, eski Sayıştay baş denetçisi F.K. ile PKK’lı militan Y.A. sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı

HABER MERKEZİ
FETÖ’cü Sayıştay üyesi sınırda yakalandı

Geçtiğimiz günlerde Edirne'de FETÖ şüphelilerine karşı iki ayrı operasyon düzenlendi. Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından iki gün önce Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi Sayıştay başdenetçisi F.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Edirne Adliyesi'ne sevk edilen F.K, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Yine Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken güvenlik güçleri tarafından 2 gün önce merkezdeki birinci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonla yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi Y.A.'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Y.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA