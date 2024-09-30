Gözler kritik Kabine Toplantısı’nda... İsrail’in soykırımı öncelikli konu

Kabinenin ana gündem maddesi İsrail'in uyguladığı soykırım ve işgal politikası olacak. İsrail son günlerde Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarla katliamlarına devam ediyor. Filistin ve Lübnan'a yönelik insanlık dışı saldırıların engellenmesi, İsrail'in durdurulması, savaşın farklı coğrafyalara sıçramasının önüne geçilmesi ve barış için atılması gereken adımlar masaya yatırılacak. Lübnan'a gönderilmesi planlanan insanı yardımlar da ele alınacak. Toplantıda Türkiye'nin uyguladığı ekonomi politikası da geniş bir yer bulacak. Kabine Toplantısı'nda terörle mücadeleye de mercek tutulacak. 6 Şubat deprem konutlarının son durumu da toplantıda değerlendirilecek.