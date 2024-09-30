Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Kabinenin ana gündem maddesi İsrail'in uyguladığı soykırım ve işgal politikası oldu. Ekonomiden dış politikaya kadar pek konunun masaya yatırıldığı toplantı sonrası Başkan Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Krizlere rağmen Türkiye'nin huzuru için çalışıyoruz. Balkanlar'da barıştan yanayız. Ayrılıkçı gündemlerin körüklenmesinin gerisinde hangi niyetlerin olduğu bellidir. Bosna Hersek'te istikrarın korunmasından yanayız. İnşallah bundan sonra da Bosna Hersek'in yanında olmayı sürdüreceğiz. Üst akıl bölgeyi kaşıma çabası içinde.

"KARA GÜNLERİ GERİ GETİREMEYECEKLER"

İnsanımızın başörtüsünden dolayı ikinci sınıf insan muamelesi gördüğü günler mazide kalmıştır. İnsanımızın inançlı, inançsız diyerek ayrımcılığa uğradığı günler artık geride kalmıştır. Biz bu makamda olduğumuz sürece hiç kimse kara günleri geri getiremeyecektir. Demokrasiyi hazmetmekle sorunu olanlarla mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz.

SKANDAL MANŞETE TEPKİ

Manşetleriyle darbecilere selam çakanlar, bugün de 28 Şubat zihniyetini başörtülü, çarşaflı, cübbeli diyerek yeniden hortlatmaya çalışıyorlar. Yıllarca millete yaşam tarzı dayatanlar, farklı tarzların görünür olmasından rahatsız oluyor.

Cezasızlık algısının önüne geçilecek. Vicdanları rahatlatacak adımları mutlata atacağız. Güvenlik güçlerimiz suç işleyene karşı tavizsiz olmalı.

İSRAİL'iN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail'in sivil-asker ayrımı gözetmeden yaptığı saldırıların arından Lübnanlı kardeşlerimizin insani yardımlara olan ihtiyacı artıyor. Lübnan'a 30 bin ton yardım gönderdik. İsrail'in saldırılarını durdurmak için diplomatik temaslarımıza hız verdik. En büyük tepkiyi İslam ülkeleri vermeli. BM Genel Kurulu'nun 1950 tarihli Barış İçin Birlik Kararında olduğu gibi kuvvet kullanma tavsiyesinde bulunma yetkisi süratle devreye alınmalıdır. Bir avuç radikal Siyonist bölgeyi ateşe atmaktadır.

FIRSATÇILIĞA KARŞI ALDIĞIMIZ TEDBİRLER MASADA

Bugün ayrıca ülkemizin ticari hayatını zehirleyen fırsatçılık sorununa karşı aldığımız tedbirleri masaya yatırdık. Vatandaşın rızkına göz dikenlere göz açtırmamakta kararlıyız.

Özel sektörümüz için 'Yerel Kalkınma Hamlesi' teşvik programını önümüzdeki haftalarda ilan edeceğiz

Yeni düzensiz göç akınlarına karşı tedbirlerimizi de sınır ötesinde alıyoruz