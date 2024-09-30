  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Gündem

MİT'ten Irak'ta nokta operasyon

Son dakika haberleri... MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Lokman İsmail'i, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi

HABER MERKEZİ
MİT’ten Irak’ta nokta operasyon

MİT, hassas çalışmaları sonucu Lokman İsmail'in, terör örgütünün Öz Savunma Birlikleri yapılanması içerisindeki birinci derece sözde sorumlu olduğunu belirledi.

30 yıl boyunca PKK/KCK içinde faaliyet gösteren terörist Lokman İsmail tam isabetli atışla etkisiz hale getirildi.

ŞIRNAK VE ADANA'DAKİ TERÖR SALDIRILARININ PLANLAYICISIYDI

PKK/KCK'lı Lokman İsmail , 2015-2016 yıllarında Şırnak'ta meydana gelen hendek-barikat olaylarında Türk güvenlik güçlerine yönelik saldırıları organize eden kişiydi.

Ayrıca, 2019'da Adana/Seyhan'da Suriye uyruklu şahıslar tarafından iki otomobile yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırının talimatını veren de yine Lokman İsmail'di.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA