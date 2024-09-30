MİT’ten Irak’ta nokta operasyon

MİT, hassas çalışmaları sonucu Lokman İsmail'in, terör örgütünün Öz Savunma Birlikleri yapılanması içerisindeki birinci derece sözde sorumlu olduğunu belirledi.

30 yıl boyunca PKK/KCK içinde faaliyet gösteren terörist Lokman İsmail tam isabetli atışla etkisiz hale getirildi.

ŞIRNAK VE ADANA'DAKİ TERÖR SALDIRILARININ PLANLAYICISIYDI

PKK/KCK'lı Lokman İsmail , 2015-2016 yıllarında Şırnak'ta meydana gelen hendek-barikat olaylarında Türk güvenlik güçlerine yönelik saldırıları organize eden kişiydi.

Ayrıca, 2019'da Adana/Seyhan'da Suriye uyruklu şahıslar tarafından iki otomobile yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırının talimatını veren de yine Lokman İsmail'di.