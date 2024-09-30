TBMM’nin gündemi ekonomi ve anayasa

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı yarın başlıyor. Meclis'in en önemli gündem başlığı ekonomi ve yeni anayasa konusu olacak. İlk olarak Meclis Atatürk Anıtı'na çelenk konulacak, İstiklal Marşı okunacak. Anıttaki törenin ardından TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılacak. TBMM, yeni yasama yılına yarın başlıyor. İlk hafta Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak. Sonrasında ise 2025 yılı bütçe teklifi Meclis'e sunulacak. Meclis, 2 aylık aranın ardından yasama çalışmalarına yeniden başlayacak. 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla yarın ilk olarak Meclis Atatürk Anıtı'na çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.

İLK MESAİ 2 EKİM'DE

ANITTAKİ törenin ardından TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yapacak. Kurtulmuş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurul'a takdim edecek. Daha sonra Erdoğan, TBMM Genel Kuruluna hitap edecek. Yasama yılının açılışında devlet protokolü ile davetiye gönderilen izleyiciler dışında TBMM'ye ziyaretçi kabul edilmeyecek. Genel Kurul, yeni yasama yılının ilk mesaisini 2 Ekim Çarşamba günü yapacak.