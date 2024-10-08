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Lübnan'dan katil İsrail'in Hayfa kentine 100'den fazla roket atıldığı bildirildi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'u yoğun bombardımana tutan işgalci İsrail ordusu, bugün Lübnan tarafından Hayfa kentine iki dalga halinde toplamda 105 roket atıldığını duyurdu.

AA
Lübnan’dan katil İsrail’in Hayfa kentine 100’den fazla roket atıldığı bildirildi

Soykırımcı İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın fırlattığı roketlerin bir kısmının İsrail hava savunma sistemleri tarafından engellendiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Hayfa'ya Lübnan'dan ilk aşamada 85 roket fırlatıldı, bazıları kentte belli bölgelere isabet etti ve hasara yol açtı.

Hayfa kentine Lübnan'dan 20 roket daha fırlatılırken, roketlerin bir kısmı hava savunma sistemlerince engellendi, bir kısmı da evlere isabet ederek hasara neden oldu.

İsrail polisinden yapılan açıklamada da Hayfa'da imha edilen roket parçalarının 150 ayrı noktaya düştüğü kaydedildi.

İsrail acil yardım servisi Magen David Adom'dan yapılan açıklamada, 71 yaşındaki bir kadının hafif yaralandığı bildirildi.

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