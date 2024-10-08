Saadet Partisi kurucusu Recai Kutan’ın cenaze törenine Başkan Erdoğan da katıldı

Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan, dün 94 yaşında hayatını kaybetti. Ankara'daki Karşıyaka Ahmet Efendi Camii'nde cenaze töreni düzenlenen Recai Kutan Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

CENAZE TÖRENİNE BAŞKAN ERDOĞAN DA KATILDI

Recai Kutan için düzenlenen cenaze törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Recai Kutan için yayınladığı taziye mesajında "Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, Türk siyasetinin mümtaz şahsiyetlerinden biri olan Sayın Recai Kutan Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhum Recai Kutan'a Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, Saadet Partisi'ne ve Millî Görüş camiamıza başsağlığı diliyorum. Sayın Recai Kutan siyasi mücadelesi ve ülkemize vermiş olduğu değerli hizmetlerle inşallah her daim hayırla yâd edilecektir. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullanmıştı.

RECAİ KUTAN KİMDİR?

Mehmet Recai Kutan, 1930 yılında Malatya'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini burada tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu. 1953'de de Devlet Su İşleri'nde (DSİ) çalışmaya başladı. 1969 yılında da Türk Mühendislik Müşavirlik ve Müteahhitlik kurumunda genel müdür olarak çalıştı.

Daha sonra siyasete atılarak Milli Selamet Partisi'nin (MSP) genel başkan yardımcılığı vazifesini yürüttü. 1977 seçimlerinde de MSP'den Malatya milletvekili oldu.

1977 koalisyon hükümeti döneminde de imar ve iskan bakanlığı yaptı. 12 Eylül 1980 ihtilali sırasında da tutuklanarak dokuz buçuk ay cezaevinde kaldı. Askeri mahkeme tarafından da 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Fakat Yargıtay'ın kararı bozması sonrasında beraat etti.

Tahliyesinin ardından 1983 yılında Refah Partisi'ne (RP) katıldı. RP'nin kapatılması üzerine de Fazilet Partisi'ne geçti. 2001 senesinde de Saadet Partisi'nin (SP) kuruluş çalışmalarında yer aldı ve genel başkanlık görevini üstlendi.