Bakan Göktaş’tan kız çocuklarına mektup

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, '11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü' dolayısıyla devlet himayesindeki kız çocuklarına mektup yazdı. Göktaş mektubuna, "Güzel kızım, bugün senin günün. Seninle birlikte dünyaya güzellik ve neşe katan tüm kız çocuklarının günü. Bugün, sizler daha güçlü, daha mutlu olabilin ve en çok da kız çocuğu olmanın güzelliğini doyasıya yaşayın diye kutlanıyor" ifadeleriyle başladı. Bakan Göktaş, "Sevgili kızım, büyük hayaller kurmaktan çekinme ve bu hayallerin için çabalamaktan hiç vazgeçme. Onları gerçekleştirmen için biz buradayız. Hayatta zorlandığın, üstesinden gelemediğini düşündüğün anların mutlaka olacak. Ama sakın yılma. Fikirlerinle, duygularınla, varlığınla biriciksin ve özelsin. Seni seviyoruz" ifadelerini kullandı.