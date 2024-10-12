Öğretmenler için akademi kuruluyor

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda imzalar atıldı ve kanun ana hedef değişmeden TBMM Genel Kurulundan geçerek yasalaştı. Buna göre sosyal medya fenomeni olmaya çalışırken öğrencilerin görüntülerini paylaşan öğretmenlere kınama cezası verilecek. Öğrencilerle sokak ağzıyla konuşan öğretmenler de uyarılacak. Öğrencilere menfaat karşılığında özel ders veren, yönlendirme yapan, taraflı davranana ise aylıktan kesme cezası uygulanacak. Önceki düzenlemede olduğu gibi öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağı oluşturulacak. Kariyer basamaklarında ilerlemede yazılı sınav kaldırılacak.

CEZALAR ARTACAK

10 yıllık çalışma süresini tamamlayanlara uzman öğretmen, uzman öğretmenlikte 10 yıllık çalışma süresini tamamlayanlara başöğretmen ünvanı verilecek. Öğretmen, yönetici ve diğer personelin yetiştirilmelerine ve mesleki gelişimlerine yönelik hizmetleri yürütmek üzere Millî Eğitim Akademisi kurulacak. Öğretmenliğe kaynak olan yükseköğretim programlarının en az lisans düzeyinde olması ve Akademide gerçekleştirilecek hazırlık eğitiminde başarılı olanlar arasından öğretmen istihdamı yapılacak. Akademiye aday seçimi sadece KPSS puanı üstünlüğüne göre olacak. Akademide öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitimi alınanlara eğitim süresi boyunca 23 bin 310 lira ödenecek. Öğretmenlere yönelik kasten yaralama, hakaret, tehdit, görevi kullandırmama gibi suçlarda cezalar yüzde 50 arttırılacak.